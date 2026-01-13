30歲女吃大餐爆急性胰臟炎2天亡！三酸甘油酯飆破4000

安南醫院副院長許秉毅近日分享一起醫療案例。這名30歲女性患者在與朋友聚餐享用大餐後，深夜因上腹劇痛掛急診。醫療團隊檢查發現患者血中澱粉酶異常升高，確診為急性胰臟炎，隨即安排住院治療。

隔天早晨查房時，患者病況急速惡化。醫師發現她出現呼吸急促、腎功能衰退、血鈣下降等危急症狀，立即轉送加護病房。患者很快需要插管使用呼吸器，第二天便出現休克症狀，經全力搶救仍宣告不治。

事後檢驗報告揭露驚人數據，患者三酸甘油酯濃度高達4000mg/dL，而正常值應低於150mg/dL。追查病史發現，這名身高約160公分、體重80多公斤的女子，早已知道自己有三酸甘油酯過高問題，曾經服藥治療一段時間，卻因不想長期吃藥而擅自停藥。

許秉毅醫師解釋，當三酸甘油酯濃度超過1000mg/dL時，發生急性胰臟炎的風險極高。患者在發病前攝取大量油膩食物，造成血中三酸甘油酯瞬間暴增。胰臟微血管內的脂肪酶為分解過多三酸甘油酯，產生具毒性的游離脂肪酸，破壞胰臟組織引發急性胰臟炎。

醫師指出，高三酸甘油酯血症的診斷標準為血液濃度超過150mg/dL。數值大於500mg/dL屬嚴重等級，超過1000mg/dL則為極其嚴重。長期三酸甘油酯過高會引發四大健康危機，包括急性胰臟炎導致胰臟壞死或多重器官衰竭、動脈硬化性心血管疾病增加中風及心臟病風險、肝臟代謝功能障礙相關脂肪肝甚至肝硬化，以及皮膚出現黃紅色小丘疹或視網膜血管呈現奶油色等症狀。

針對治療原則，醫師強調生活方式調整為首要步驟。患者需減輕5%至10%體重，限制糖分與精緻澱粉攝取，戒除酒精，嚴重者須執行極低脂飲食，並搭配每週至少150分鐘中強度有氧運動。藥物治療方面包括他汀類藥物、纖維酸衍生物、處方級高劑量魚油，以及臨床試驗中的新型RNA療法。

許秉毅醫師提醒，當三酸甘油酯濃度超過500mg/dL時，必須盡快就醫用藥治療並按時服藥。這起案例顯示，患者雖然年輕卻因忽略高血脂問題，一頓大餐竟成最後晚餐，提醒民眾切勿輕忽三酸甘油酯過高的危險性，擅自停藥可能付出生命代價。

