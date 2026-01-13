30歲女吃大餐「2天後病逝」 醫師揭恐怖真相：三酸甘油酯飆30倍

病逝示意圖。Gemini生成



一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家就寢後，半夜突然腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果顯示三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，一切結果竟是「自行停藥」惹的禍。

安南醫院副院長許秉毅昨日（1/12）在臉書發文指出，三酸甘油酯過高，最恐怖的併發症就是致命性的「急性胰臟炎」，回顧該起案例，該名女子無飲酒習慣、也無膽結石，入院時血中澱粉酶非常高，確診為急性胰臟炎，當時院方立即安排住院治療。

廣告 廣告

許秉毅接著表示，隔天查房時狀況急轉直下，該名女子出現呼吸急促、腎功能變差、血鈣下降等症狀，經追問病史後才得知，她過去曾因三酸甘油酯偏高服藥一段時間，後來卻因「不想長期吃藥」自行停藥。最後病情惡化速度超乎預期，女子進入加護病房後，很快就需要插管使用呼吸器，第二天出現休克症狀，經搶救無效後離世，後來實驗室回報三酸甘油酯檢驗結果顯示，數值飆破4000mg/dL，是正常值150mg/dL的近30倍。

許秉毅指出，當三酸甘油酯超過1,000mg/dL時，患者發生急性胰臟炎的風險就會升高，女子發病前才吃大餐，短時間內攝取過多油膩食物，導致血中三酸甘油酯暴增，胰臟微血管裡的脂肪酶為了分解三酸甘油酯，產生具毒性的游離脂肪酸，進而破壞胰臟組織，引發急性胰臟炎。

許秉毅表示，急性胰臟炎是致死率極高的急症，可能在幾天內就會因胰臟壞死或多重器官衰竭，導致患者死亡。長期三酸甘油酯過高，也會增加心臟病、脂肪肝的風險。研究發現，減輕5%至10%體重可降低約20%的三酸甘油酯，搭配規律運動與藥物治療都有幫助。

許秉毅指出，該名女子身高約160公分、體重80多公斤，雖然病逝時相當年輕，不過由於忽略高血脂問題，在花樣年華就離開人世，提醒民眾當發現血中三酸甘油酯濃度超過500mg/dL時，要快就醫用藥治療，且必須按時服藥，停藥真的可能會要人命。

更多太報報導

教育部修投訴程序 全教總不買單：廢校事會議、建冤案補償機制

全台回暖「氣溫再現2字頭」 下週又有冷氣團 今年首颱洛鞍週五生成機率高

地牛再翻身！宜蘭近海5.3地震 北台灣「很有感」最大3級