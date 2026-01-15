30歲女吃完吃到飽2天驟逝！三酸甘油酯超標30倍「做錯1事」奪命

飲食愈來愈精緻，健康卻悄悄亮紅燈。台灣已有近3成國人面臨高血脂問題，其中「三酸甘油酯」超標更是常被忽略的致命警訊。一名年僅30歲的女子，在享用高檔自助餐後突發劇烈腹痛，送醫確診為急性胰臟炎，歷經兩天搶救仍不幸身亡。令人震驚的是，抽血結果顯示，她的三酸甘油酯數值竟飆破4000 mg/dL，致命關鍵竟與生前「自行停藥」有關。30歲女自行停藥三酸甘油酯飆破4000！急性胰臟炎2天病逝

許秉毅醫師回憶，這名30歲年輕患者在冬季與友人聚餐後，半夜突然感到劇烈上腹痛，送醫確診為嚴重的「急性胰臟炎」。儘管醫療團隊迅速介入，患者的病情卻斷崖式惡化，隔天一早就出現呼吸急促、腎功能惡化、血鈣下降等各種症狀，轉入加護病房插管搶救後仍然休克離世。

許秉毅醫師分析，病人沒有喝酒習慣，也沒有膽結石病史，關鍵就在於她曾診斷出三酸甘油酯過高，卻因不想長期服藥而自行停藥！實驗室回報相關數據，發現三酸甘油酯數值竟然飆破 4,000 mg/dL，高出正常值（150 mg/dL以下）近30倍！

三酸甘油酯超標會怎樣？醫曝3大嚴重威脅

三酸甘油酯是血脂的重要成分，來源包括腸道吸收的飲食脂肪，及肝臟自行合成。當數值過高，不只會堆積形成脂肪肝，更可能誘發致命的急性胰臟炎；若長期放任不管，還會加速動脈硬化與血管壁增厚，大幅提高冠狀動脈心臟病與代謝症候群的發生風險。

【三酸甘油酯過高的嚴重威脅】

急性胰臟炎：這是最危險的急性併發症，可能導致死亡、胰臟壞死或多重器官衰竭。

動脈硬化性心血管疾病： 增加心臟病發作、中風及周邊動脈疾病的風險。

肝臟健康問題：易導致代謝功能障礙相關脂肪肝（MASLD）、肝臟發炎、纖維化，甚至進展為肝硬化。

許秉毅醫師提醒，當三酸甘油酯濃度高於 1000 mg/dL 時，身體便可能出現明確警訊，例如皮膚出現黃紅色小丘疹的「發疹性黃色瘤」，或讓視網膜血管呈現奶油色的「視網膜脂血症」。一旦出現這類症狀，代表血脂已嚴重失控，務必盡速就醫檢查。

雙重防線降三酸甘油酯！醫籲：超過這數值快吃藥

當血液中的三酸甘油酯（TG）濃度超過 150 mg/dL 時，即診斷為高三酸甘油酯血症。根據濃度不同，可分為：

輕度至中度：150–499 mg/dL。

嚴重： ≥ 500 mg/dL。

極其嚴重： ≥ 1000 mg/dL（發生急性胰臟炎的風險非常高）

要避免三酸甘油酯成為健康殺手，關鍵在於「穩定控制」。許秉毅醫師強調，治療策略應採取「生活管理＋藥物介入」雙管齊下，才能真正降低併發症與死亡風險。尤其當數值超過 500 mg/dL，切勿僅靠飲食調整硬撐！

在生活方式上，最好要每周進行至少150分鐘中強度有氧運動，約是能順暢對話，但無法唱歌的強度；減輕體重5%-10%即可顯著降低約20%的三酸甘油酯濃度。

飲食方面，要嚴格限制精緻碳水化合物、含糖飲料。若三酸甘油酯已超過500 mg/dL，則需要進行低脂飲食，限制脂肪攝取。此外，酒精會大幅刺激肝臟合成三酸甘油酯，對於數值超標者，戒酒更是首要任務。

在藥物治療領域，他汀類藥物（Statins）、纖維酸衍生物（Fibrates），能明顯降低三酸甘油酯；處方級高劑量魚油（Omega-3）則能顯著降低高風險患者的心血管及避風險。

許秉毅醫師呼籲，一旦血中濃度超過 500 mg/dL，務必尋求醫師專業診斷並穩定服藥。高血脂症並不可怕，可怕的是忽視健檢紅字，造成無法挽回的遺憾。



