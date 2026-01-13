生活中心／李明融報導

日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。





30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因：「一數值」飆超過4000

女子半夜感覺到嚴重腹痛，緊急就醫仍在2天內離世。（示意圖／民視新聞）

安南醫院副院長許秉毅12日在臉書發文指出，三酸甘油酯過高，最恐怖的併發症就是致命性的「急性胰臟炎」，他舉案例一名30歲女子跟友人吃完吃到飽後，半夜睡覺腹部突然出現劇烈疼痛，緊急送醫急救，檢查後發現她罹患嚴重急性胰臟炎，病情迅速惡化，出現呼吸衰竭、腎功能下降、血鈣異常，緊急轉入加護病房並插管治療。據了解，這名女子沒有飲酒習慣、也無膽結石，入院時血中澱粉酶非常高，追問病史才知道自己三酸甘油酯偏高，曾有一段時間持續服藥，但卻因為不想吃藥自行停藥，第二天出現休克症狀，經搶救無效後離世後來實驗室回報三酸甘油酯檢驗結果顯示，數值飆破4000mg/dL，是正常值150mg/dL的近30倍。

許秉毅提醒長期三酸甘油酯過高會引發「急性胰臟炎」，患者應落實控制體重、限酒減糖及低脂飲食，並維持每週150分鐘運動。（示意圖／民視新聞）

許秉毅醫師警告，長期三酸甘油酯過高會引發「急性胰臟炎」，恐導致胰臟壞死及多重器官衰竭，甚至死亡；此外也增加心血管疾病與視網膜病變風險。治療核心在於預防急性發作與保護心臟。患者應落實控制體重、限酒減糖及低脂飲食，並維持每週150分鐘運動。藥物除傳統的他汀類、纖維酸衍生物與高劑量魚油，新型RNA療法如Plozasiran亦展現精準降脂成效。醫師嚴正提醒，當數值超過500mg/dL時，務必立即就醫藥物治療，切勿自行停藥，以免危及生命。













原文出處：30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因：「一數值」飆超過4000

