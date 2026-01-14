30歲女子大餐後腹劇痛過世！醫曝關鍵：「這數值過高」不可擅自停藥

30歲女子吃高檔自助餐後劇痛送醫，因停藥引發急性胰臟炎，多重器官衰竭不幸身亡，三酸甘油酯數值高達4000mg/dL。(圖為情境示意) 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 一頓高檔自助餐竟成了奪命晚餐，一名30歲年輕女性在餐後劇痛送醫，搶救兩天仍因多重器官衰竭不幸身亡，安南醫院醫療副院長許秉毅指出，死者三酸甘油酯數值高達4000多mg/dL，主因在於患者明知數值偏高卻自行停藥。許秉毅強調，高三酸甘油酯患者若擅自停藥，極可能在飽餐後誘發致命的急性胰臟炎。

許秉毅於臉書發文說明，日前參與「健康2.0」節目談論三酸甘油酯高的併發症後收到許多迴響，甚至有民眾從新竹打電話請教，因此針對三酸甘油酯高引起的併發症與基本治療原則進行說明。許秉毅指出，高三酸甘油酯最恐怖的併發症就是致命性的「急性胰臟炎」，他回憶某年冬天，一位30歲女性在飯店吃完高檔自助餐後，半夜突然劇烈上腹痛送急診，確診為嚴重急性胰臟炎。

許秉毅進一步表示，該患者入院隔日出現呼吸急促、腎功能變差且血鈣下降，隨即轉入加護病房。許秉毅強調，由於病患沒有喝酒習慣也沒有膽結石，詢問病史後發現她明知三酸甘油酯偏高，曾吃過一陣子藥，但因不想長期服藥而自行停藥。患者在進入加護病房後很快需要插管、使用呼吸器，第二天即出現休克，最終仍不幸離世。許秉毅感嘆，等到病患過世後檢驗結果回報，三酸甘油酯數值竟然高達4000多mg/dL。

許秉毅說明，血液中的三酸甘油酯(TG)濃度超過150 mg/dL時即診斷為高三酸甘油酯血症。許秉毅指出，濃度在150-499 mg/dL為輕度至中度，500 mg/dL以上為嚴重，若超過1000 mg/dL則屬極其嚴重，發生急性胰臟炎的風險非常高。許秉毅進一步強調，長期三酸甘油酯過高會對全身健康造成威脅，包括最危險的急性併發症急性胰臟炎，可能導致死亡、胰臟壞死或多重器官衰竭。

許秉毅表示，高三酸甘油酯也會增加動脈硬化性心血管疾病(ASCVD)風險，包括心臟病發作、中風及周邊動脈疾病。在肝臟健康方面，易導致代謝功能障礙相關脂肪肝(MASLD)、肝臟發炎、纖維化甚至進展為肝硬化。許秉毅指出，極高濃度若大於1000 mg/dL，可能導致皮膚出現黃紅色小丘疹的發疹性黃色瘤，以及視網膜血管外觀呈現奶油色的視網膜脂血症。

許秉毅說明，治療目標是預防急性胰臟炎與降低心血管風險。許秉毅指出，首要步驟是生活方式調整，減輕體重5-10%可降低約20%的三酸甘油酯。許秉毅表示，飲食管理應減少精緻碳水化合物、含糖飲料及高果糖食品，並建議戒酒，嚴重者需嚴格執行極低脂飲食，且每週至少進行150分鐘的中強度有氧運動。

藥物治療方面，許秉毅指出他汀類藥物(Statins)可降低10-30%的TG，纖維酸衍生物(Fibrates)如Fenofibrate能降低20-50%，處方級高劑量魚油(Omega-3)如Icosapent ethyl也被證明能明顯降低心血管事件。許秉毅表示，目前已有新型RNA療法如Plozasiran或Olezarsen，針對基因機轉精準降脂。許秉毅最後呼籲，當濃度超過500 mg/dL時要盡快找醫師開藥，並且一定要按時服藥，「因為停藥，可能要命！」。

