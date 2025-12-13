30歲女工程師經痛常需吃止痛藥 中醫調理助提升經前、經期舒適度

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】三十多歲張小姐工作步調快、壓力大、久坐且不運動，每次月經前一週出現情緒起伏、焦慮、乳房脹痛等症狀，經期時更常痛到需服用止痛藥。經過恩主公醫院中醫內婦兒科蕭以釧醫師中醫辨證為肝鬱氣滯血瘀型，以疏肝理氣、化瘀止痛的內服中藥調理，經過數週後，她回診時表示經前不適逐漸趨緩，經痛對生活與工作影響也減輕許多。

八成育齡女性曾有經痛 甚至是影響日常生活

痛經與經前症候群（PremenstrualSyndrome，PMS）是女性最常見但最容易被低估的健康問題。根據國民健康署資料，台灣超過八成育齡女性曾出現經痛症狀，其中約5～10%屬於影響日常生活的嚴重痛經。蕭以釧醫師指出，女性常因痛經與經前症候群來診，月經週期的穩定仰賴下視丘-腦下垂體-卵巢（HPO）軸的調控，而現代生活型態恰恰是破壞這個平衡的關鍵，如：壓力與焦慮、睡眠不足、久坐不動、以及飲食不當。

中醫歸類月經不適為四種 分別對症下藥

蕭以釧醫師說明，中醫調理緩解痛經與PMS的核心在於「辨證論治」，將月經不適歸納為不同的體質類型，對症下藥。而常見的痛經體質與表現如下：

氣滯血瘀型：典型表現為經期腹部脹痛、乳房脹痛，經色紫暗並常伴有血塊。調理上以疏肝理氣、活血化瘀為主。 寒凝胞宮型：表現為小腹冷痛，遇溫敷則能緩解，經量少且色暗，常有手腳冰冷狀況。調理需溫經散寒、暖宮止痛。 濕熱蘊結型：腹痛呈現灼熱感，經量多而濃稠有血塊，且常伴隨陰道分泌物增加。調理上以清熱除濕為重點。 氣血虛弱型：表現為腹部隱隱作痛（喜按），經量少色淡，臉色或唇色蒼白，容易感到疲倦頭暈。調理則需補氣養血、益氣止痛。

中藥、針灸、艾灸多元治療 依體質不同調理與緩解痛經

蕭以釧醫師提醒，中醫在調理緩解痛經與經前症候群時，會根據體質採用中藥、針灸與艾灸等多元方式。中藥著重於調整整體臟腑功能，常以疏肝解鬱、活血化瘀、溫經散寒或補氣養血為主；針灸常取三陰交、關元、中極、太衝等穴位，調節子宮及骨盆區域的循環、減少發炎物質釋放；艾灸則適用於下腹冷痛、手腳冰冷等偏向「寒凝型」的痛經者，以溫熱的方式散寒止痛。

若合併特定症狀可能是其他婦科疾病 應立即進一步檢查

蕭以釧醫師提醒，若痛經合併特定症狀，則需警惕可能存在其他婦科疾病，應立即就醫進一步檢查。常見有：（1）子宮內膜異位症——若痛經呈現逐年加重、止痛藥效果下降，並伴隨經血量過多、性交痛或不孕，需高度懷疑；（2）子宮肌瘤——若同時出現經血量過多、經期延長，或有頻尿、便秘等壓迫症狀，可能與子宮肌瘤相關；（3）骨盆腔發炎——痛經伴隨發燒、下腹持續疼痛、陰道分泌物增加或解尿疼痛，就需提高警覺。

