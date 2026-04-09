30歲女服EVE止痛藥竟終身洗腎！醫揭「關鍵真相」 很多人都用錯

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

最近一則新聞讓大家驚心動魄：一位才30歲的年輕女性，竟然因為服用日本超夯的止痛藥（EVE）導致必須長期洗腎！對此，蔡明劼醫師 健康。瘦身指出，其實，這款藥的主成分叫做 「布洛芬」Ibuprofen，就是在包裝上印著大大的日文「イブプロフェン」。它屬於 NSAID（非類固醇抗發炎藥） 的一種。

成分與藥效比一比

藥物是救命還是毒藥，關鍵在於「正確使用」。蔡明劼整理了市面上最常見的兩大類止痛藥，花1分鐘存起來，保護你的肝與腎！

廣告 廣告

1、普拿疼（乙醯胺酚Acetaminophen）

．常見產品：普拿疼、力停疼、斯斯止痛錠

．特色：藥性溫和，純粹止痛、退燒

．醫師悄悄話：它名氣大，其實各家藥廠做的效果都差不多，不用迷信品牌

2、布洛芬（Ibuprofen）

．常見產品：日本EVE、小兒退燒藥水「依普芬」

．特色：除了止痛退燒，更多了「消炎」作用

．強項：對於關節炎、筋膜炎效果更好，因為它能從根源「撲滅發炎火種」，而不只是降低痛覺

副作用要注意

很多人擔心吃藥傷身，蔡明劼強調，其實「劑量」才是關鍵：

1、乙醯胺酚（普拿疼）：傷肝風險

．警訊：一天不可超過 8 顆（500mg/顆）

．提醒：正常吃不用怕，但如果你一天要吃到 8 顆痛才會好，你該看醫生找出疼痛的原因，而不是繼續吞藥

2、布洛芬（NSAID）：傷胃、傷腎風險

．警訊：可能引起胃潰瘍或損害腎功能

．提醒：有胃潰瘍病史、三高、慢性腎病患者要 「避開使用」，以免腎功能雪上加霜

退燒止痛這樣挑 安全用藥沒煩惱

蔡明劼表示，整體來說，乙醯胺酚（普拿疼）藥性溫和，是我開給病人或自己使用的首選常備藥。至於布洛芬這類的消炎止痛藥，會視「疼痛原因」再決定；特別是門診有很多慢性腎病患者，我們會在健保卡貼上「禁用NSAID」的貼紙，就是為了提醒其他醫師，千萬別開這類藥物傷害患者僅存的腎功能！藥物是用來解決問題的，不是用來增加負擔的。記得不亂買、不過量、諮詢專業醫師；如果你對用藥有疑慮，應到診間跟主治醫師討論！

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·74歲嬤「天天擦止痛藥膏」竟差點洗腎！醫揭驚人真相 2類人要小心

·止痛藥會「愈吃愈沒效」？醫揭真相 這些情況提早吃才有效