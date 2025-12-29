30歲女東京鬧區遭砍！兇手疑中國人 犯案後逃亡中

國際中心／游舒婷報導

日本東京新宿區高田馬場驚傳一起街頭砍人案，一名30多歲的女子遭刺傷送醫，兇手仍在逃。日媒進一步報導更多案件細節，兇手疑似是「使用中國系名字」的外國籍男子，而初步推測，倆人是認識的關係，案件仍在調查當中。

日本東京新宿區高田馬場。（圖／取自Google Map）

綜合日媒報導，這起事件發生在今（29）日中午，一名在美容店工作的30多歲女子，疑似遭一名曾經到店消費的30多歲男性持類似刀具的物品攻擊，胸部、背部及手臂等多處被刺傷。

據悉，女子是在美容店所在建築物的公共走廊遭到攻擊，警方趕到時，她已倒臥在路邊，隨即被送往醫院治療。所幸送醫時意識清楚，並無生命危險，而兇手在行兇後逃走，警方仍在追捕當中。

廣告 廣告

根據目前日警掌握的資料，嫌犯身高約175公分、身形偏瘦，犯案時頭戴黑色鴨舌帽，身穿黑色外套與黑色長褲，背著黑色後背包，疑似是一名「使用中國系姓名的外籍男子」（中国系の名前の外国人）。

日本警方目前已將此案列為殺人未遂案件，並持續追查嫌犯下落，由於案發地點距離JR高田馬場站相當近，警方也呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人士應立即通報。

更多三立新聞網報導

不只罰錢吊照！為阻酒駕再犯 南韓警方推「1招」直接封車

忘記帶鑰匙！她1招請陌生人「外送」到家 他驚：只有台灣可以

最暖老闆！賣掉公司堅持分紅 員工爽領1400萬一夕翻身

「癌症」將有疫苗了！預計明年人體試驗 最快這年問世

