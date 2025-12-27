30歲女癲癇「無呼吸脈搏」被醫判死 下葬後竟「笑著復活」又活47年

一名女子在30歲時因癲癇發作被醫師宣告死亡並下葬，卻在葬禮後被挖出棺木時「死而復生」。（示意圖／翻攝自pixabay）

美國南卡羅萊納州（South Carolina）曾發生一起離奇事件，一名女子在30歲時因癲癇發作被醫師宣告死亡並下葬，卻在葬禮後被挖出棺木時「死而復生」，此後又平安度過47年人生。

根據外媒報導，這名女子名叫埃西．鄧巴（Essie Dunbar），她的故事至今仍被視為醫學史與地方史上的奇談。埃西．鄧巴於1885年出生，長期居住在南卡羅萊納州布萊克維爾（Blackville），與家人關係密切。1915年夏天，她在家中突發癲癇，倒地不起，家屬隨即請來當地醫師DK．布里格斯（Dr. D.K. Briggs）檢查。

廣告 廣告

醫師確認她無呼吸、無脈搏後，正式宣告死亡。由於當時醫療條件有限，家屬很快安排葬禮，並於隔天上午舉行，希望能讓住在鄰鎮的妹妹趕來送行。然而葬禮結束時，妹妹仍未抵達，家人忍痛將她安葬於地下約六英尺深的木棺中。

然而下葬後不久，埃西的妹妹終於趕到，堅持希望再見姊姊最後一面。家人於是請人重新挖開墳墓。當棺蓋被撬開時，眾人目睹了難以置信的一幕，埃西．鄧巴突然坐起身來，睜開雙眼，甚至露出微笑。

根據2002年出版的《活埋》（Buried Alive）一書記載，現場的三名牧師驚恐萬分，其中一人因跌入墓穴而肋骨骨折，其他人則四散奔逃，一度以為遇上超自然現象。

令人更為震驚的是，埃西並未留下明顯後遺症。她在事後逐漸恢復正常生活，回到農田工作，以摘棉花維生。多年後的報紙報導指出，她性格開朗，在當地交友廣泛，並定期領取政府福利金，生活能夠自給自足。

《奧古斯塔紀事報》於1950年代引述曾在當年葬禮現場替牧師治療的醫師奧德．哈蒙德（Dr. Aude Hammond）表示，埃西的壽命甚至超過當年宣告她死亡的醫師，成為地方上的傳奇人物。

埃西．鄧巴於1962年辭世，享年77歲，這一次她被確認真正離世，當地媒體以「南卡羅來納州女子舉行最後一次葬禮」為題，為這段橫跨半世紀的離奇人生畫下句點。



回到原文

更多鏡報報導

不是夜市！韓國旅客對台灣「這項服務」愛不釋手 大讚：不可思議的新世界

詐騙朋友5511萬！假富二代「包機出遊、環遊世界」 贓款1年全花光

獨自回家遭面罩男擄走！11歲女童「一腳狠踹下體」逃脫…還幫警抓吸毒犯