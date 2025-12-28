30歲女繼承千萬遺產！憂通膨吃定存想「錢進股市」 網掀理財大戰

一名女網友透露繼承千萬遺產，憂心定存會被通膨吃掉，詢問該如何理財。（示意圖，本刊資料照）

一名30歲的女性上班族在一年內送走雙親，成為父母千萬遺產的唯一繼承人。她原本過著領3萬元月薪的平淡生活，整理資產後才發現，家裡除了有一間已經清償房貸的700萬元房產外，父母還存下了950萬元現金。這讓她的身價瞬間爆衝成千萬富翁，苦惱該如何管理這筆鉅款，因此在網上尋求理財建議。

這名女網友在Dcard發文表示，由於父母生前理財非常保守，近日在雙親相繼辭世後，辦理繼承時才驚覺家裡財力驚人，除了有一棟價值700萬元的房產，戶頭裡竟然還有高達950萬元的現金，算上她原本存下的60萬元，手中資產高達1010萬元。

廣告 廣告

雖然她月入3萬元且生活簡樸，每月還能存下1萬元，但她深知單靠定存追不上通膨，因此好奇這筆錢該如何配置理財，才有機會達成「提早退休」的夢想，於是上網發文請教高手該如何打理。

貼文引發網友熱議，不少人苦口婆心勸她慢一點：「不會投資沒關係，寧可定存也不要被奇怪投資騙光」「在自己還沒做好功課之前，請不要輕易決定大額的投資方向，縱使放定存被通膨吃掉一點點，也不要急著隨便投資」。另外，考慮到目前股市處於相對高位，不急著在毫無準備的情況下盲目進場，「現在在股市高點，不建議現在入場買ETF或買什麼美債，現在反而比較建議做最保守的台幣定存」。

另一派建議則聚焦在創造被動收入，有人提議：「要無腦穩定領現金，最好就是高股息ETF，只是1000萬還不能退休，只是讓妳工作可以輕鬆做而已，最好是工作收入最低標準可以打平妳生活開支，然後ETF收入，再持續買進ETF，創造更大收入」「最無腦做法就是除了留一筆緊急備用金外，其餘全部投國內外的ETF，固定領到的配息可以做自己想做的事」。同時也有網友溫馨提醒最重要的是財不露白，「不要告訴親友你繼承了多少錢，一個單身的年輕女生很容易成為下手的目標」。

更多鏡週刊報導

Telegram創辦人捐精擁百名子女「加碼分遺產」 5千億身價掀認親熱潮！複雜私生活也曝光

遺產分配喬不攏！ 男星胞姊、遺孀為錢撕破臉

新聞內幕／味王家族千億股票消失 青果大王三代爆遺產大戰