30歲女閃婚大17歲公務員 爸媽氣炸：1億家產沒妳的份

一名網友表示，30歲的表妹在高雄當公務員，去年5月偷偷跟大17歲、同樣是公務員的男友登記結婚，沒想到阿姨、姨丈一直到年底才得知，隨後兩人大崩潰，要求表妹必須離婚，否則家裡至少1億元的財產都不會分給她，引起討論。

一名網友近日在PTT女板表示，30歲的表妹在高雄當公務員，工作非常穩定，沒想到去年5月偷偷登記結婚，對象比表妹大了17歲，同樣也是一名公務員，關鍵是阿姨、姨丈一直到年底才得知這件事情，家裡瞬間大爆炸。

原PO指出，阿姨、姨丈對表妹的行為非常不能諒解，甚至要求表妹離婚，否則家裡財產都沒有她的份；原PO透露，阿姨家光是他知道的房子、土地等資產，價值就有接近1億元，若加上其他現金、股票等，總財產肯定超過1億，但表妹態度也很強硬，絲毫不在乎這些身外之物，「目前看來表妹是要硬剛了，這局要怎辦？」

網友則說「夫妻兩個都是公務員的話，生活品質不會差吧，不用靠父母」、「有特留分啊」、「差17歲蠻多的欸，爸媽會不爽很合理」、「雖然結婚是他們兩個人的事，但沒先講一聲，難怪爸媽會爆炸」、「這年代願意結婚就很好了，爸媽就別管這麼多了吧」、「男方如果對她不好，未來會很慘喔，因為娘家也不會挺她，搞不好還會落井下石」、「小孩一生就有機會改變關係吧」。

