30歲嫩妻跟情夫盜賣作品失聯！87歲名畫家「身價破44億」突宣布當爸了

娛樂中心／綜合報導

范曾去年才與小50歲的徐萌結婚。（圖／翻攝自微博）

大陸書畫界泰斗、現年87歲的范曾去年4月「梅開四度」娶小50歲的女模徐萌。近日卻傳出徐萌勾結「情夫」到他的豪宅盜走價值約20億人民幣（約83億台幣）的字畫、古董等，目前失聯。范曾女兒范曉慧因此發聲明，表示父親自7月中旬被徐萌帶走，至今未與家人聯繫。如今11日范曾發聲明表示，與小50歲的嫩妻徐萌「喜得獨子」，未來一家三口要共度餘生，更宣布要與女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。

范曾聲明表示與徐萌結婚後，大部分事物都交給徐萌處理，未來范曾相關公、私事宜，也都由嫩妻徐萌打理並全權負責，：「我與吾妻徐萌女士近期喜得獨子，幸何如哉！茲後我與愛妻、獨子三口共度，現已遷入新居，此後長廂廝守，以慰餘生！」

他也進一步抨擊「有人」以他子女名義，打著尋找、關心、保護為由，惡意虛構事實，對他與徐萌進行誹謗，直接或間接造成一家三口人身安全受影響，嚴重干擾他的生活。范曾為杜絕後患，表示「即日起，我本人與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。」

