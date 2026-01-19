30歲存款不到10萬自認沒救 過來人：比這個要幹嘛

一名網友認為，自己30歲了但戶頭裡的存款不到10萬很丟人。（示意圖／翻攝自Pexels）





你覺得30歲存款不到10萬很丟人嗎？一名30歲網友近日在Dcard以「30歲沒存款是不是真的沒救了」為題發文，分享自己的焦慮與困惑。他表示，身邊許多同齡人很早就開始投資股票，經濟狀況似乎比自己好得多，而自己戶頭裡的存款不到10萬，讓他不禁感到自信心受挫。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

原PO提到，他的同學每天都在討論股票，但他自己對股票了解不深，也不清楚同學具體投資了多少。這些同學雖然每月薪水只有3至4萬元，但住在父母家中，生活開銷較低，甚至能一次刷卡支付20至30萬的名牌手錶。原PO表示，當初他好奇詢問是否分期付款，結果對方竟回答「一次付清」，讓他對同齡人的經濟能力感到訝異。

30歲存款不到10萬引焦慮

原PO指出，他曾看到同學的銀行帳戶，其中一個帳戶的存款高達70萬元，瞬間對自己戶頭僅有5至6萬元感到缺乏自信。對此，原PO詢問網友意見，他好奇表示：「能買得起20至30萬手錶，刷卡一次付清，薪水只有3至4萬，這樣的人真的很多嗎？我想聽聽大家的建議。」

貼文曝光後，引發大批網友回應，但網友觀點不一。有網友認為：「存款70萬敢買20萬的錶也沒比你好多少，不用擔心」。也有網友提醒，金錢狀況並非唯一衡量標準，「如果有人年薪千萬，結果退休的時候資產被詐騙光，他可能還比你慘，比這個要幹嘛」。

另一方面，也有網友對原PO的焦慮表達理解，但給予鼓勵，「有救啦，又不是7、80歲的人，現在沒存款不代表未來沒存款啊，有這個想法就要想辦法往目標邁進」。也有人直言理財心態的重要性，「想法負面消極，才會一輩子都沒錢」，認為保持正向思維和積極規劃比與他人比較更重要。

