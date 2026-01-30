30歲存款該有多少？ 他見同儕名錶、財產瞬間破防：帳戶僅5萬





「30歲到底該有多少存款，才算沒有落後？」這個問題，讓不少人越想越焦慮。近日就有一名男子分享自身處境，表示自己年近30，看到身邊同齡人不僅聊投資、戴名錶，帳戶裡還躺著數十萬存款，反觀自己戶頭僅剩5萬多元，強烈落差讓他忍不住懷疑人生。

該名男網友在網路論壇Dcard上以「30歲沒存款是不是真的沒救了」為題發文表示，身邊不少同學月薪約3至4萬元，與家人同住、生活開銷不大，平時話題幾乎離不開股票與投資。有些人甚至直接購買市價20萬至30萬元的手錶，且全數刷卡一次付清，讓他相當震驚。

原PO進一步透露，某次無意間看到其中一名同學的銀行帳戶，存款高達70萬元，反觀自己戶頭只有5、6萬而感到挫敗。他也困惑地問，像這樣月薪普通、卻能一次付清高價手錶、帳戶仍有存款的人，是不是其實非常普遍？而自己到了30歲，是否已經「來不及了」。

原PO看到身邊同齡人不僅聊投資、戴名錶，帳戶裡還躺著數十萬存款，反觀自己戶頭僅剩5萬多元而感到挫敗。

貼文曝光後，引來大量網友回應，有人直言不必太放在心上，「存款70萬敢買20萬的錶也沒比你好多少，不用擔心」、「如果有人年薪千萬，結果退休的時候資產被詐騙光，他可能還比你慘，比這個要幹嘛」、「你不要被詐騙就好」。

面對同儕比較與社群放大效應，許多人在而立之年承受的，不只是經濟壓力，更是心理上的自我懷疑。

也有網友認為原PO陷入過度比較，「有救啦，又不是7、80歲的人，現在沒存款不代表未來沒存款啊，有這個想法就要想辦法往目標邁進」、「想法負面消極，才會一輩子都沒錢」、「光沒負債、沒學貸家裡狀況就已經贏了至少1/3人了，根本沒有沒救，你不如好好讓自己不要這麼比較，慢慢提升自己本金、開始投資比較實在」。

（封面示意圖／翻攝photoAC）

