30歲宋偉恩遭女星嗆「不舉」 被姐姐狂撩羞認：喜歡年上

宋偉恩（中）深受花花（左起）、苗可麗、曾莞婷、周曉涵喜愛。（東森綜合台提供）

苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵在東森《驚奇旅明星》最新一集中，跟著「鮮肉導遊」宋偉恩勇闖花蓮，一開場就被姐姐們「調戲」到面紅耳赤。尤其總是靜靜在旁的周曉涵突然「開車」的問道：「怎麼個吃法？」讓苗可麗、花花、曾莞婷忍不住直呼，周曉涵學壞了。

宋偉恩一登場就嘴甜的稱讚四位姐姐，他首度見到曾莞婷本人，忍不住驚呼：「哇，好正喔！」他自曝從小看苗可麗的戲長大，「可麗姐完全沒變，太厲害了！」他更與花花一拍即合，大讚她有喜氣的能量。而他曾和周曉涵合作戲劇，「在我尚未出道前，我飾演教室裡眾多學生的其中一位，當時曉涵姐就像女神一般的存在，這次能在節目同台，備感榮幸。」

宋偉恩帶領姐姐們前往花蓮旅行。（東森綜合台提供）

宋偉恩搞笑透露，他對於製作單位給予的「鮮肉導遊」封號，忍不住自嘲是「即期品」：「我都三十歲了，我應該只能算是『即期品』，工作人員還問我身材有沒有準備好？我就說沒有，但畢竟已經即期了，就讓姐姐們盡早食用。」沒想到周曉涵竟開車回：「怎麼個吃法？」讓三位姐姐瞬間傻眼。

一行人為了淨化身心靈前往體驗瑜珈，苗可麗率先與宋偉恩嘗試基礎姿勢，她主動摟上宋偉恩的腰，竟慘遭拒絕，讓所有人笑個不停。當宋偉恩跟花花挑戰雙人瑜珈時，頻頻發抖沒力，慘被花花嗆「不舉」。

宋偉恩（右）在體驗瑜伽時遭到花花吐槽。（東森綜合台提供）

眾人運動後品嚐Q彈雞肉火鍋，曾莞婷感性分享花蓮旅行勾起她童年與媽媽的回憶。苗可麗則大讚旅程放鬆又舒服。宋偉恩表示，過去到花蓮都是拍戲，這次終於體驗到郊區的風景。

姐姐們一如既往地大開黃腔，讓宋偉恩難以招架，苗可麗瘋狂撩弟：「你下麵給我吃」、「來吃塊雞」，讓宋偉恩笑到直喊「喜歡年上！」宋偉恩也接招的貼心夾雞肉、鮑魚給苗可麗，並笑說：「我的大肌雞給可麗姐吃，可麗姐的鮑魚給我吃。」讓眾人笑翻。

在第一天行程尾聲，宋偉恩開心表示，能和四位姐姐一起上節目，感到特別舒服自在，頻率一致相處得很愉快；花花也大聲讚譽：「你真的很棒，可以考慮跨領域嘗試綜藝看看！」《驚奇旅明星》每週日晚間8點在東森綜合首播、每週日晚間10點於無線中視播出。

