30歲就糖尿病！4招改善基因表現 常見3種菜就能保養基因

「基因保養」已不再抽象，而是具體可行的健康策略！我們雖然無法改變基因本身，但透過日常生活中的選擇，可以調整基因的「開關」，進而影響健康狀態。這種觀點不僅顛覆了「天生基因決定一切」的迷思，更為我們提供了掌握健康主導權的全新視角。

環境外來物質偷偷調控基因開關 引發癌症、代謝病

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，我們常會發現一件事：明明年紀差不多，有些人身體硬朗、精神奕奕，像是逆齡而行；但也有人，一天到晚感冒、代謝亂掉、睡不飽，甚至30幾歲就得了糖尿病或高血壓。到底差別在哪裡？

廣告 廣告

「表觀遺傳學不是討論基因如何變異，而是探討基因何時發聲、如何發揮作用。」張家銘解釋，就像一台設計精良的機器，若操作不當或按錯順序，結果可能完全不同。更令人擔憂的是，許多影響基因開關的因素，並非由我們主動控制，而是環境中的各種外來物質在默默作用。

這些被稱為「環境外來物質」（environmental xenobiotics）的有害物，包括塑膠製品中的雙酚A（BPA）、農藥殘留、PM2.5懸浮微粒、重金屬，甚至食物發霉產生的黃麴毒素。張家銘表示，這些物質會改變基因的「開關位置」，使某些應該靜止的基因突然活躍，或讓重要的修復基因沉默不動。張家銘表示，研究發現這些毒素會影響基因甲基化、組蛋白修飾，甚至改變microRNA的表現，基因被使用的方式完全紊亂，可能引發癌症、神經退化、代謝異常，甚至自體免疫疾病。

看更多：母女3人不抽菸卻因「她」發現肺癌！篩檢再放寬 未戒菸者也能做LDCT

基因影響不只一代 可能延續到下一代

張家銘強調，這些改變可能跨越世代。「研究已經證實，孕婦若暴露在某些毒素中，會導致胎兒的表觀遺傳標記發生改變，」他解釋道，「這些改變可能影響孩子未來的免疫力、智力發展，甚至肥胖風險，有些影響甚至會延續到下一代。」

這項發現雖然令人憂心，但也突顯了我們當下選擇的重要性。張家銘表示：「我們現在的生活方式選擇，不僅關乎自己的健康，更決定了整個家庭的未來健康基礎。」

基因開關大多數具有可逆性 保養基因這樣做

面對表觀遺傳的影響，張家銘帶來了令人振奮的消息：「這些基因開關的改變，大多數是可逆的。」這意味著我們可以通過調整生活方式來「保養基因」，就像保養皮膚或汽車引擎一樣。

「我們的飲食選擇、睡眠品質、壓力管理方式，甚至居住環境和日常用品，都在默默影響這些基因開關，」張家銘解釋，「透過有意識地改變生活習慣，我們有機會將不良的基因表現模式調整回正常狀態。」

看更多：50歲劉至翰爆「遺傳病」右眼近失明，視力僅剩0.2！醫曝40歲後注意

餐桌上的基因保養：食物是最好的藥

在日常「基因保養」中，張家銘首先建議從飲食開始，每天增加綠葉蔬菜攝取量，特別是富含葉酸的食物、十字花科蔬菜如花椰菜、大白菜，以及富含多酚的莓果與綠茶，都能幫助身體重新啟動正確的基因修復機制。

同時，張家銘也建議減少加工食品與高糖食物的攝入，因為這些食物會引發慢性發炎反應，導致基因開關失控。

選對器皿：守護荷爾蒙平衡的簡單之道

除了飲食內容，張家銘提醒注意食物盛裝與加熱的容器。「熱湯不要裝進塑膠杯，不要用塑膠盒微波加熱食物，」他建議，「改用玻璃或陶瓷容器，雖然這些改變看似微小，但能有效減少干擾內分泌系統的化學物質攝入。」

這些化學物質可能模仿或干擾體內荷爾蒙的正常運作，進而影響基因表達。張家銘指出，長期接觸這些物質可能增加代謝紊亂、生殖問題甚至某些癌症的風險。

看更多：毒物專家呼籲1族群避免使用PVC衣物和用品！恐干擾內分泌

空氣品質：基因的隱形營養素

「呼吸乾淨的空氣，是送給基因最純淨的營養，」張家銘強調空氣品質對基因表達的重要性。他建議每天開窗換氣、使用空氣清淨機，並減少家中香氛或殺蟲劑的使用。這些措施不僅能改善睡眠品質和呼吸舒適度，更能保護心血管和神經細胞免受有害物質的侵害。

睡眠與情緒管理：基因重置的關鍵

在基因保養的眾多要素中，張家銘特別強調睡眠和情緒管理的重要性。「睡眠不足和長期壓力會導致細胞進入錯誤的基因表達模式，」他解釋，「這可能加速細胞老化，增加發炎反應，甚至影響免疫功能。」

張家銘建議通過深呼吸練習、簡單的伸展運動、與朋友交流以及保證充足的睡眠來管理壓力。這些簡單的行動實際上是給身體一次重啟基因表達的機會。研究顯示，冥想和放鬆練習甚至可以改變與壓力相關的基因表達模式。

健康源於日常：每個選擇都在塑造基因表現

「如果說基因是天生的劇本，那麼我們的生活方式就是這齣戲的導演、燈光師與編輯師，」張家銘以生動的比喻總結道，「雖然我們無法改變遺傳基因，但可以通過日常選擇決定這套劇本的呈現方式。」

張家銘強調，基因保養並非高深的醫學技術，而是日常生活中的具體選擇：換掉塑膠杯、選擇健康食物、減少有毒物質接觸、保證充足睡眠。這種以生活方式為基礎的基因保養理念，不僅為個人健康提供了新的思路，也為家庭健康乃至下一代的福祉奠定了基礎。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／張家銘醫師

更多健康2.0報導

青花菜變便宜！癌醫授最佳抗癌吃法 每天吃這麼多 降癌風險26%

營養午餐不只要免費更要健康！營養師揭3成生過重真相：專法不能等

網購平台「大正百保能」有假貨！感染科醫師勸別吃「大雜燴」感冒成藥



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章