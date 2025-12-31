30歲就能讀「無界大學」到軍人補助 教育部2026年多項新制一次看

教育部近日公布多項關於終身學習、青年發展與弱勢扶助等新措施，預計從2026年開始陸續上路。

新政策包括將「第三人生大學」適用年齡下修至30歲，並更名為「無界大學」，打造跨世代共學，同時還加碼軍人子女校內住宿補貼，減輕家庭負擔。至於青年政策方面，不僅增設「圓夢助力方案」協助弱勢青年出國圓夢，還放寬「學海惜珠」資格，讓更多學生有機會走向國際。

「無界大學」年齡下修至30歲

教育部政務次長劉國偉日前表示，放寬「第三人生大學」政策的適用年齡，從55歲降至30歲以上，並更名為「無界大學」，預計2026年推動，讓更多年齡層的民眾可以一同投入終身學習。

無界大學提供系統化與正規學習管道，以更新專業知識與技能，發揮專長並提升再就業或社會參與能力。這項計畫採每班約20人的小班制，完成後可獲得教育部核發的學分學程證書，若累積修滿128學分並符合系所規定，還能取得正式學位。

軍人子女校內住宿補貼

為配合敬軍優惠活動，教育部調整「大專校院學生校內住宿補貼計畫」。自2026年2月1日起，現役軍人子女在校內住宿的補貼金額，將由每學期5000元提高至7000元，減輕軍人家庭的負擔。若實際住宿費用低於補貼金額，則以實際費用為補貼上限。

增設圓夢助力方案

青年署今年開始推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，對象為15至30歲青年，共有1463位青年參與。為協助因經濟能力不佳而無法圓夢的青年一臂之力，2026年將增設「圓夢助力方案」，對象為15歲至未滿18歲的青年（或現就讀公私立高中職但滿18歲的學生），並具備低收、中低收入戶、偏鄉、原住民族或其他特殊境遇身分等，幫助這些青年前往海外圓夢。

115年第一梯次報名期間至12月31日截止，第二梯次將大幅增加名額，報名期間為2026年2月23日至4月7日，執行時間為2026年4月至12月，希望讓更多真正需要支持的青年能夠順利啟航。

「學海惜珠」放寬資格

鼓勵學生出國研修、實習的「學海惜珠計畫」，2026年1月起將放寬申請資格，只要符合教育部「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金補助資格，或是學生父母領有身心障礙證明，即可提出申請。該計畫也讓更多經濟狀況不佳的學生，擁有出國圓夢的機會。

推動青年生涯領航計畫

面對快速變動的社會環境與就業趨勢，青年署推動「青年生涯領航計畫」，鼓勵高中職應屆畢業青年，從傳統升學路徑中抽身，投入為期2年的探索歷程。該計畫11月開始接受高中職應屆畢（肄）業生申請，報名時間至2026年2月28日，8月起正式執行。

除了每月1萬元的實踐獎金外，還有職場歷練獎金及專業認證獎金，2年期滿總獎金最高可領28.5萬元，減輕經濟壓力。

試辦圖書館結合家庭教育

教育部委請國立圖書館以及地方政府，共同辦理「圖書館結合家庭教育試辦計畫」，透過圖書館串聯學校、家庭教育中心及在地團體，整合在地資源，推動跨世代共讀與家庭共學，即日起至2026年12月，將圖書館轉型為社區家庭教育的推廣據點。