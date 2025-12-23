30歲就高血壓？醫：可能為次發性 對症治療多半可恢復





【NOW健康 吳思奕／新北報導】年僅40歲的李老師平日生活規律、飲食清淡，從未想過自己會患上高血壓。然而日前卻在例行健檢中，發現血壓值高達170/100mmHg，即便持續服用降血壓藥物，血壓仍反覆失控，並出現手抖、心悸及肌肉無力等其他不適症狀。經進一步檢查後，發現李老師的血鉀偏低，最終確診為「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓。所幸在接受治療後，李老師的血壓趨於穩定，相關症狀也獲得明顯改善。



次發性高血壓可逆？ 找出病因加以治療血壓多半可回穩



收治這名個案的亞東醫院心臟血管內科醫師徐御凡表示，像李老師這樣血壓控制不佳的情況，在臨床上相當常見，高血壓並不一定都是原發性疾病，部分病患其實存在可治療的潛在病因。一般民眾熟知的高血壓屬於「原發性高血壓」，常與年齡、遺傳、飲食習慣及壓力等因素有關，通常難以找出單一明確病因；但若血壓升高是由其他疾病或藥物所引起，則屬為「次發性高血壓（Secondary Hypertension）」。次發性高血壓最大的特點在於只要能針對根本原因加以治療，血壓往往可以獲得明顯改善，甚至恢復到正常範圍，這與單純依靠調整生活型態或增加降血壓藥物劑量，有本質上的不同。



掌握4大次發性高血壓類別 成因與警示症狀一次看懂



次發性高血壓的成因相當多元，可能與腎臟、內分泌、血管構造或藥物與飲食習慣相關。徐御凡指出，不同原因往往會伴隨有不同的症狀與徵兆，民眾若可以及早辨識並接受相關治療，將有助於血壓控制與改善整體健康狀況。以下為常見類別與特徵供民眾參考：

▲次發性高血壓多數在針對病因治療後可明顯改善，圖為常見類別與相關警訊，民眾可留意異常症狀，及早就醫接受評估。（圖／亞東醫院提供）



年輕高血壓別輕忽！伴隨心悸、出汗應就醫檢查



徐御凡提醒，若出現下列任一種情況，顯示血壓升高可能並非單純的原發性高血壓，應提高警覺，及早就醫接受進一步檢查，找出潛在病因，以免延誤治療時機：



1.30歲以前即出現高血壓。

2.血壓非常高（收縮壓>180mmHg或舒張壓>110mmHg）。

3.使用3種以上降血壓藥仍無法有效控制。

4.原本穩定的血壓突然惡化。

5.伴隨低血鉀、心悸、出汗或體重明顯變化等。



在檢查方面，醫師會依患者的個別情況安排血液與尿液檢查，評估腎功能、電解質及荷爾蒙變化，並搭配腎臟超音波、電腦斷層、核磁共振或24小時血壓監測等檢查工具，以釐清高血壓的真正原因。徐御凡呼籲，若30歲左右甚至更年輕就出現高血壓、血壓長期難以控制，或合併有低血鉀、心悸等異常症狀，可能是次發性高血壓，千萬不可輕忽。及早檢查、對症治療，才能更有效控制血壓，並為健康加上一層保障。



