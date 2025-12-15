30歲工程師每月經痛到吃止痛藥！中醫點名4大痛經體質、改善方式一次看懂
台灣超過8成育齡女性曾出現經痛，其中約5-10%屬於影響日常生活的嚴重痛經。（圖片來源／freepik）
痛經與經前症候群（PremenstrualSyndrome,PMS）是女性最常見、卻也最容易被忽視的健康議題。
根據國健署資料，台灣超過8成育齡女性曾出現經痛，其中約5-10%屬於影響日常生活的嚴重痛經。美國梅約診所（MayoClinic）統計亦指出，多達75%的女性一生中會經歷不同程度的PMS，不適症狀從腹痛、腹脹、情緒波動、頭痛，到疲倦、失眠、水腫等，都可能在月經前後反覆出現，進而影響工作與生活品質。
醫師指出，這些「每個月的不舒服」並不是忍耐就能解決的小事。
現代女性面臨工作高壓、睡眠不足、久坐缺乏運動等生活型態問題，使荷爾蒙調控更容易失衡，導致痛經與PMS的發生率逐年提升。
那麼該如何改善呢？
案例：壓力大、久坐不運動 工程師每月被經痛「打亂節奏」
恩主公醫院中醫內婦兒科主治醫師蕭以釧分享，一位30多歲張小姐（化名）在科技業擔任工程師，平日工作強度高、加班多，有久坐習慣又缺乏運動。每次月經前一週，情緒波動變大、容易緊張焦慮，乳房脹痛、頭悶等症狀也會接續出現；月經開始後腹痛更明顯，常需依賴止痛藥度過。
經中醫診斷後，確立張小姐屬於「肝鬱氣滯、血瘀阻滯」型體質，疼痛多呈現脹痛、悶痛，且常伴隨乳房脹痛與經血有血塊。蕭以釧為她進行疏肝理氣、活血化瘀為主的中藥調理，也搭配局部循環改善的針灸治療。
經過數週調養，張小姐回診時表示經前焦躁感減輕許多，經期疼痛明顯下降，工作表現與生活步調也變得更穩定。
蕭以釧提醒，中醫並非單以「痛經」判斷，而是講求「辨證論治」，會依照個人體質使用中藥、針灸或艾灸等不同治療方式。
中醫改善痛經方式多元：中藥、針灸、艾灸可依體質選擇
蕭以釧進一步指出，中醫調理痛經與PMS的常見方式包括：
1. 中藥調理
中藥調理著重在調整身體整體的臟腑功能與氣血循環，會依照不同體質採用不同方向的用藥。
例如，情緒起伏大、胸悶脹感明顯者多屬肝鬱，會以疏肝解鬱為主；若經血中常見血塊、疼痛呈現脹痛或刺痛，則偏向氣滯血瘀體質，治療上會以活血化瘀為主。若女性經痛伴隨明顯下腹冷痛、手腳冰冷，屬於寒凝體質，就會以溫經散寒的方式改善。至於常感疲倦、臉色蒼白、經量偏少的氣血虛弱者，則需要透過補氣養血的中藥來強化體力並改善疼痛。
2. 針灸
常取三陰交、關元、中極、太衝等穴，藉由調節骨盆腔血流、降低局部發炎反應，幫助減輕經痛並改善經前情緒不穩。
3. 艾灸
特別適合「寒凝型痛經」──常見症狀如小腹冷痛、四肢冰冷、遇熱則緩。艾灸可提供溫熱刺激，使氣血運行更加順暢。
壓力、久坐、睡不好…生活型態正悄悄增加痛經比例
蕭以釧指出，近年到診間尋求痛經、經前不適協助的女性逐年增加，主要與「生活型態」息息相關。
月經週期能否順利運作，必須仰賴下視丘—腦下垂體—卵巢（HPO）軸的精細調控，而現代女性的生活型態卻常讓這套系統出現失衡。
首先，她指出壓力與情緒緊繃會使體內皮質醇濃度上升，干擾排卵與性荷爾蒙分泌，不僅可能導致月經不規則，也會讓痛經與經前症候群變得更加明顯。而睡眠不足或作息混亂會影響自律神經與荷爾蒙調節，使疼痛耐受度下降，讓經痛、情緒波動更容易出現。
「再來，久坐、缺乏運動會使骨盆腔的血液循環變差，減少子宮與周邊組織的血流，經期前後的不適感也因此加重。最後，飲食若偏向高油、高糖或過度加工，容易引發身體發炎反應並影響荷爾蒙平衡，使腹脹、腹痛等症狀更加明顯。」整體而言，蕭以釧表示不良的生活習慣，都可能使月經相關不適更容易發生或變得嚴重。
蕭以釧醫師指出常見的經痛體質有氣滯血瘀型、寒凝胞宮型、濕熱蘊結型、氣血虛弱。（圖片來源／恩主公醫院）
4種常見痛經體質，從症狀辨識自己的月經狀況
中醫將痛經與經前症狀分成多種體質類型，有助於找出不適來源與調理方向。蕭以釧歸納4大常見類型：
1.氣滯血瘀型（最常見）
．症狀：腹脹痛、乳房脹痛、經血紫暗、有血塊
．調理：疏肝理氣、活血化瘀
2.寒凝胞宮型（怕冷族常見）
．症狀：小腹冷痛、暖敷會改善、手腳冰冷、經血暗紅
．調理：溫經散寒、暖宮止痛
3.濕熱蘊結型
．症狀：灼熱性腹痛、經血多且濃稠、有血塊、白帶量多
．調理：清熱除濕
4.氣血虛弱型（久病體弱、工作過勞者常見）
．症狀：腹部隱隱作痛、喜按、經量少、臉唇色淡、易疲倦
．調理：補氣養血、益氣止痛
醫師提醒，痛經成因複雜，不能單憑網路自我診斷，仍應由專業醫師根據脈象、舌象與整體症狀進行辨證。
中醫緩解痛經與經前症候群常會運用中藥調理，如川芎、白芍、當歸、延胡索、香附。（圖片來源／恩主公醫院）
哪些狀況不是「普通經痛」？這些警訊要就醫檢查
蕭以釧提醒，若痛經合併以下症狀，可能代表已有其他婦科問題，應及早就醫：
1. 子宮內膜異位症
．痛經逐年加重
．止痛藥效果愈來愈差
．經血異常多、性交痛、不孕等現象
2. 子宮肌瘤
．經血量大、經期變長
．排尿頻率增加或便秘（壓迫造成）
3. 骨盆腔發炎症候群（PID）
．持續腹痛
．發燒、分泌物增加、有異味
．排尿疼痛
一旦符合以上情況，越早檢查越能減少後續併發症。
蕭以釧強調，「月經是女性健康的重要晴雨表。若每個月的疼痛或不適已經影響工作、睡眠、情緒，就不應再忍耐。中醫可透過體質辨證提供更個人化的調理方式，幫助女性重新找回週期的平衡與舒適。」
她也建議女性平時可透過良好作息、規律運動、保暖、避免過甜過油飲食等方式，協助恢復荷爾蒙與自律神經穩定，減少經期不適反覆發生。
更多信傳媒報導
企業全球佈局和產業結構調整要做的整體思考
澳洲邦迪海灘反猶太大屠殺 總理：攻擊澳洲猶太人就是攻擊每一個澳洲人
不痛不緊張！導入最新乳房攝影系統 守護女性乳癌防線
其他人也在看
習近平國師喊「統一後10年讓台北達二線城市水平」！陳揮文反問1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 140
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 23
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 15 小時前 ・ 3
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
蕭敬騰岳父林光寧辭世享年75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 1
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 25
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 327
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 89
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
高虹安二審即將宣判 醫大膽預言「會被判無罪」：法官根本審不下去
停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，一審判7年4月，二審將於12月16日進行宣判。對此，精神科醫師沈政男預言，高虹安二審「會被判無罪」，因為二審法官當初根本審不下去，還要求釋憲。沈政男在臉書發文表示，現在閣揆卓榮泰不副署財劃法，綠營也在說倒閣、解散國會，他直言「你們搞大罷免，然後大失敗，就是自己把倒閣與解散國會的路堵住了！國會在大罷免，實質上......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 124
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 276
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 276
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 5
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
WBC》鄧愷威可能代表台灣 巨人總管Posey談投手參賽問題
包括台灣旅美好手鄧愷威在內，舊金山巨人有多名球員可能在明年春訓期間代表各自的國家出戰世界棒球經典賽。對此巨人棒球事務部總裁Buster Posey表示，他們只能跟球員解釋參賽的好處與壞處，尤其是投手部分。TSNA ・ 1 天前 ・ 10
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 440
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16