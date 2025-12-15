30歲工程師每月經痛到吃止痛藥！中醫點名4大痛經體質、改善方式一次看懂

台灣超過8成育齡女性曾出現經痛，其中約5-10%屬於影響日常生活的嚴重痛經。（圖片來源／freepik）

痛經與經前症候群（PremenstrualSyndrome,PMS）是女性最常見、卻也最容易被忽視的健康議題。 根據國健署資料，台灣超過8成育齡女性曾出現經痛，其中約5-10%屬於影響日常生活的嚴重痛經。美國梅約診所（MayoClinic）統計亦指出，多達75%的女性一生中會經歷不同程度的PMS，不適症狀從腹痛、腹脹、情緒波動、頭痛，到疲倦、失眠、水腫等，都可能在月經前後反覆出現，進而影響工作與生活品質。

醫師指出，這些「每個月的不舒服」並不是忍耐就能解決的小事。

現代女性面臨工作高壓、睡眠不足、久坐缺乏運動等生活型態問題，使荷爾蒙調控更容易失衡，導致痛經與PMS的發生率逐年提升。

那麼該如何改善呢？

案例：壓力大、久坐不運動 工程師每月被經痛「打亂節奏」

恩主公醫院中醫內婦兒科主治醫師蕭以釧分享，一位30多歲張小姐（化名）在科技業擔任工程師，平日工作強度高、加班多，有久坐習慣又缺乏運動。每次月經前一週，情緒波動變大、容易緊張焦慮，乳房脹痛、頭悶等症狀也會接續出現；月經開始後腹痛更明顯，常需依賴止痛藥度過。

經中醫診斷後，確立張小姐屬於「肝鬱氣滯、血瘀阻滯」型體質，疼痛多呈現脹痛、悶痛，且常伴隨乳房脹痛與經血有血塊。蕭以釧為她進行疏肝理氣、活血化瘀為主的中藥調理，也搭配局部循環改善的針灸治療。

經過數週調養，張小姐回診時表示經前焦躁感減輕許多，經期疼痛明顯下降，工作表現與生活步調也變得更穩定。

蕭以釧提醒，中醫並非單以「痛經」判斷，而是講求「辨證論治」，會依照個人體質使用中藥、針灸或艾灸等不同治療方式。

中醫改善痛經方式多元：中藥、針灸、艾灸可依體質選擇

蕭以釧進一步指出，中醫調理痛經與PMS的常見方式包括：

1. 中藥調理

中藥調理著重在調整身體整體的臟腑功能與氣血循環，會依照不同體質採用不同方向的用藥。

例如，情緒起伏大、胸悶脹感明顯者多屬肝鬱，會以疏肝解鬱為主；若經血中常見血塊、疼痛呈現脹痛或刺痛，則偏向氣滯血瘀體質，治療上會以活血化瘀為主。若女性經痛伴隨明顯下腹冷痛、手腳冰冷，屬於寒凝體質，就會以溫經散寒的方式改善。至於常感疲倦、臉色蒼白、經量偏少的氣血虛弱者，則需要透過補氣養血的中藥來強化體力並改善疼痛。

2. 針灸

常取三陰交、關元、中極、太衝等穴，藉由調節骨盆腔血流、降低局部發炎反應，幫助減輕經痛並改善經前情緒不穩。

3. 艾灸

特別適合「寒凝型痛經」──常見症狀如小腹冷痛、四肢冰冷、遇熱則緩。艾灸可提供溫熱刺激，使氣血運行更加順暢。

壓力、久坐、睡不好…生活型態正悄悄增加痛經比例

蕭以釧指出，近年到診間尋求痛經、經前不適協助的女性逐年增加，主要與「生活型態」息息相關。

月經週期能否順利運作，必須仰賴下視丘—腦下垂體—卵巢（HPO）軸的精細調控，而現代女性的生活型態卻常讓這套系統出現失衡。

首先，她指出壓力與情緒緊繃會使體內皮質醇濃度上升，干擾排卵與性荷爾蒙分泌，不僅可能導致月經不規則，也會讓痛經與經前症候群變得更加明顯。而睡眠不足或作息混亂會影響自律神經與荷爾蒙調節，使疼痛耐受度下降，讓經痛、情緒波動更容易出現。

「再來，久坐、缺乏運動會使骨盆腔的血液循環變差，減少子宮與周邊組織的血流，經期前後的不適感也因此加重。最後，飲食若偏向高油、高糖或過度加工，容易引發身體發炎反應並影響荷爾蒙平衡，使腹脹、腹痛等症狀更加明顯。」整體而言，蕭以釧表示不良的生活習慣，都可能使月經相關不適更容易發生或變得嚴重。

蕭以釧醫師指出常見的經痛體質有氣滯血瘀型、寒凝胞宮型、濕熱蘊結型、氣血虛弱。（圖片來源／恩主公醫院）

4種常見痛經體質，從症狀辨識自己的月經狀況

中醫將痛經與經前症狀分成多種體質類型，有助於找出不適來源與調理方向。蕭以釧歸納4大常見類型：

1.氣滯血瘀型（最常見）

．症狀：腹脹痛、乳房脹痛、經血紫暗、有血塊

．調理：疏肝理氣、活血化瘀

2.寒凝胞宮型（怕冷族常見）

．症狀：小腹冷痛、暖敷會改善、手腳冰冷、經血暗紅

．調理：溫經散寒、暖宮止痛

3.濕熱蘊結型

．症狀：灼熱性腹痛、經血多且濃稠、有血塊、白帶量多

．調理：清熱除濕

4.氣血虛弱型（久病體弱、工作過勞者常見）

．症狀：腹部隱隱作痛、喜按、經量少、臉唇色淡、易疲倦

．調理：補氣養血、益氣止痛

醫師提醒，痛經成因複雜，不能單憑網路自我診斷，仍應由專業醫師根據脈象、舌象與整體症狀進行辨證。

中醫緩解痛經與經前症候群常會運用中藥調理，如川芎、白芍、當歸、延胡索、香附。（圖片來源／恩主公醫院）

哪些狀況不是「普通經痛」？這些警訊要就醫檢查

蕭以釧提醒，若痛經合併以下症狀，可能代表已有其他婦科問題，應及早就醫：

1. 子宮內膜異位症

．痛經逐年加重

．止痛藥效果愈來愈差

．經血異常多、性交痛、不孕等現象

2. 子宮肌瘤

．經血量大、經期變長

．排尿頻率增加或便秘（壓迫造成）

3. 骨盆腔發炎症候群（PID）

．持續腹痛

．發燒、分泌物增加、有異味

．排尿疼痛

一旦符合以上情況，越早檢查越能減少後續併發症。

蕭以釧強調，「月經是女性健康的重要晴雨表。若每個月的疼痛或不適已經影響工作、睡眠、情緒，就不應再忍耐。中醫可透過體質辨證提供更個人化的調理方式，幫助女性重新找回週期的平衡與舒適。」

她也建議女性平時可透過良好作息、規律運動、保暖、避免過甜過油飲食等方式，協助恢復荷爾蒙與自律神經穩定，減少經期不適反覆發生。

