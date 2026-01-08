30歲年輕人80％不買車 掀世代差異：不如把錢買股票

汽車不再是年輕人的標配了嗎？一名網友指出，2024年曾有調查顯示，30歲民眾買車的比例僅剩2成左右，年輕人真的要用車會選擇用租的，不然就是等爸媽幫忙買，但他認為車子是必備的日常用品，不解怎麼會出現這種世代差異，結果不少人說車子彷彿是一個錢坑，保養、保險、稅金等都要花錢，還不如把錢拿去買股票比較實際。

一名網友近日在PTT八卦板表示，有一份2024年的調查顯示，30歲年輕人買車的比例僅剩約2成，年輕人更願意把錢拿去看演唱會、出國，真的需要用車會選擇用租的，也有人是開家裡的車，或是等爸媽幫忙買，讓他傻眼說「怎麼現代年輕人不買車了？窮了嗎？」

文章上線後引起討論，不少人指出「年輕人都北漂，台北大眾交通很方便啊，幹嘛要買車」、「台灣車價這麼貴，年輕人哪有錢啊」、「存錢買房才是重點，買車要幹嘛」、「我以前第一份薪水就拿去買車，然後買不起房子，超可悲」、「車子不是買了就好，保養很燒錢好嗎，就是一個錢坑」。

也有人說「買車沒地方停還要花錢保養，有多餘的錢還不如拿去買股票」、「一個人幹嘛要開車，台北根本找不到地方停」、「油錢、保養、保險還要繳稅，我就問TPASS不香嗎」、「車子就是負資產，不是享樂人或真的有需求的業務，根本沒必要太早買車」、「台灣開車很不方便，每次聚會遲到的都是找停車位的那幾個」、「我都無腦買ETF，誰要買車啊」。

