30歲後不暈船只「暈碳」？ 醫示警：身體更容易囤脂的時刻

蕭捷健示警，「暈碳」不只是吃飽想睡覺的表現，其實血糖已經在體內「暴漲暴跌」。（示意圖／photoAC）

有些民眾以為飯後暈碳、想睡覺是「上了年紀就會有的正常反應」，更有人打趣稱「32歲不暈船只暈碳」，但減重醫師蕭捷健澄清，「暈碳」不單純只是想睡，而是身體在經歷一場「血糖雲霄飛車」，長期下來恐讓人更容易囤脂。

蕭捷健在臉書粉專發文表示，很多人以為「暈碳」只是吃飽想睡、幸福的表現，其實「暈碳」的當下，往往也是身體最容易「囤積脂肪」的時間，如果空腹太久，或為了減肥長期不吃澱粉，一有機會就猛吃，血糖便會像火箭一樣衝上去，「這時候胰臟會嚇壞，分泌大量胰島素來救火。身體會想：『哇！能量太多了，趕快存進倉庫（肚子、大腿）備用！』」

廣告 廣告

蕭捷健說到，當胰島素用力過猛，血糖就會瞬間下降，此時就會有大腦斷電、手抖、想睡、全身無力的狀況，因此「暈碳」不只是想睡，它是身體在經歷一場「暴漲暴跌」的災難，讓人接下來更餓。

蕭捷健強調，不少人以為不吃澱粉會瘦，結果長期壓抑後一次反彈，反而讓人暈碳又囤脂，「好好吃碳水，才是不暈又不胖的王道，別再把澱粉當敵人了！想要血糖穩、脂肪少，你要學會馴服碳水，而不是戒斷它。」

至於如何好好補充碳水？蕭捷健列出以下3個重點：

1、吃澱粉前，先吃足夠的蛋白質（肉、蛋、豆）和纖維（菜），它們能像緩衝墊一樣，讓血糖爬樓梯，而不是坐電梯。

2、原型食物（地瓜、糙米、燕麥）比精緻澱粉（白吐司、麵條）好，因為它們分解慢，胰島素不用加班，脂肪就不容易堆積。

3、與其在某一餐爆吃一大碗飯過後「暈碳」，不如把碳水分散在整天，讓血糖能維持平穩的波浪線，平穩的血糖等於燃脂的環境。

蕭捷健直言，「會暈碳，代表你的身體在抗議你對它太極端。好好吃碳水，不是放縱，而是為了讓身體願意燃燒脂肪。下次吃飽若覺得精神很好、不昏沉，恭喜你！這餐吃對了，脂肪沒機會賴在你身上！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

因戲生情2／許莉廷主動踏出第一步 「姐姐」魅力擄獲林毓家

「創業天才」被爆擅改公司密碼侵占200萬 躲女廁被逮稱：男廁客滿了

清潔員撿「32元舊電鍋」送拾荒婦！遭褫奪公權1年 法務部回應了