30歲後健檢怎麼選？醫揭：超音波、腸胃鏡是關鍵防線

年底不只是回顧工作與生活的時刻，也是替身體做全面盤點的好時機。對30歲以上的年輕族群來說，上班長時間久坐、外食比例高、壓力大又睡眠不足，健康風險早已悄悄累積。

年底不只是回顧工作與生活的時刻，也是替身體做全面盤點的好時機。（圖／ Freepik ）

基礎的健康檢查包括抽血檢查、血糖、血脂、肝腎功能、血壓、身高體重、腰圍，以及視力與聽力檢測。許多30歲以上上班族表面看起來不胖，但已有血脂偏高、血糖異常或脂肪肝的問題，若能提早發現，就能透過飲食與生活調整逆轉風險。

行健大直健康管理診所主任醫師張君睿表示，許多慢性問題在初期沒有症狀，超音波能幫助提早揪出還沒痛、但已經出問題的潛藏危機。高解析超音波是安全、無輻射、又能即時觀察器官狀況的重要工具，特別適合忙碌的上班族。腹部超音音波可檢查脂肪肝、肝腫瘤、膽結石與腎臟問題，外食族與久坐族必做。

許多慢性問題在初期沒有症狀，超音波能幫助提早揪出還沒痛、但已經出問題的潛藏危機。（示意圖／Pixabay）

甲狀腺超音波適合長期壓力大、易疲倦或心悸者，能及早發現結節。女性乳房超音波及男性攝護腺超音波，30歲後就該建立定期追蹤觀念。張君睿主任醫師分享，常見很多人有腹脹、排便不順、便秘與腹瀉交替的情況，但不以為意，事實上這可能是腸胃道疾病的早期訊號。

大腸癌有9成是由瘜肉演變而來，若透過腸胃鏡及早發現與切除瘜肉，就能有效預防癌化。同時，胃鏡能檢查是否有幽門桿菌感染、潰瘍或慢性發炎，是檢視消化道健康的重要工具。低劑量肺部電腦斷層是目前唯一具有國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具。

冠狀動脈鈣化分析為非侵入性檢查，可初步評估心血管阻塞風險。（示意圖／Pixabay）

冠狀動脈鈣化分析為非侵入性檢查，可初步評估心血管阻塞風險。MRI包括腦部、上腹部、骨盆檢查，具零輻射且非侵入性、高解析的特性，對軟組織腫瘤高敏感度，適合想更全面掌握健康的人。張君睿主任醫師提醒，30歲後的身體就像開始高負載運轉的精密機器，健檢不是做多而是選對。

張君睿主任醫師強調，真正重要的是依生活型態選對檢查，趁歲末替健康做一次完整盤點，健康不該等有問題才想起來，而是現在就開始顧好。

