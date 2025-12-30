30歲後的「抗老保養」應該這樣做！選對晚霜幫肌膚「補氧」、搭配「喝的PDRN」修復更有感！

（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

30歲後的肌膚變化，往往不是突然老化，而是修復節奏慢慢跟不上生活消耗。熬夜、壓力與環境刺激，會讓膠原與保水力流失得更快，抗老保養也因此進入新階段—不再只是滋潤或堆疊成分，而是講求日夜分工、修復是否用在對的時間點，才能真正把狀態撐住。

Dior迪奧逆時活氧系列｜鎖定30+膠原修復節奏

迪奧的「逆時活氧系列」就非常推薦給30歲後的老化肌膚，它將核心聚焦在「活氧能量×膠原修復效率」，透過活氧膠原調控科技，協助提升肌膚能量傳遞效率，改善因年齡增長導致的彈性下降與疲態感，讓肌膚不只是表面澎潤，而是從底層恢復緊緻與穩定度，特別適合開始出現細紋、鬆弛初期的30+族群。

迪奧的逆時活氧系列自推出以來便獲得眾多好評，連陳庭妮都說私下最愛用它們來幫肌膚做有氧運動！（圖／吳雅鈴攝、取自陳庭妮IG）

而這次迪奧逆時活氧系列也即將在1/1迎來家族新成員-「迪奧逆時活氧膠原晚霜」主打夜間修復，成分中結合夜間膠原防鎖科技與活氧膠原調控技術，搭配百合萃取、雙胜肽與雙重玻尿酸，集中在夜晚強化彈力流失修護；白天則可依膚況選擇「迪奧逆時活氧膠原特潤霜」或「迪奧逆時活氧輕質乳霜」，前者脂質濃度再提升，具備柔潤包覆感，後者則走輕盈柔滑的清爽好吸收、不影響妝感路線，讓30+女生在換季或作息不穩時也能彈性調整。

迪奧逆時活氧膠原晚霜50ml／5,100元（圖／吳雅鈴攝）

迪奧逆時活氧膠原特潤霜50ml／4,400元、迪奧逆時活氧輕質乳霜50ml／4,400元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

HEIWEI何謂美｜重啟肌膚營養白光禮盒，先穩定再抗老

不少30+女生抗老卡關，其實問題出在膚況不夠穩定！何謂美「重啟肌膚營養白光禮盒」就是針對台灣高濕度、易敏感環境設計，以「外出補強×即時修護」為訴求，幫助肌膚在日常與環境刺激下維持健康基底。禮盒內容包含活氧B群保濕噴霧、白膜淨去角質泥膜、光透波5D養膚面膜、爆白防曬噴霧2.0與多功能清潔刷，從補水、代謝、修護到防護一次到位，特別適合30+膚況反覆、壓力型老化族群，先把肌膚狀態拉回穩定，再進一步抗老。

HEIWEI何謂美重啟肌膚營養白光禮盒／3,700元 肌膚的保養不能只侷限於居家，外出時若需要防護、調理與即時修護，就交給這組禮盒吧。（圖／品牌提供）

TIKO由內補給｜三胜肽光泌賦活飲，抗老不只擦在臉上

30歲後的抗老，越來越多人開始重視「內在修復力」！TIKO的「三胜肽光泌賦活飲」主打高吸收液態安瓶設計，核心成分包含韓國專利魚來源三胜肽(小分子、吸收效率高)、PDRN、世界專利膠原蛋白、口服玻尿酸，並搭配圓酵母穀胱甘肽與完整維生素B群、維生素C等，可從內在支援彈力、透亮與整體狀態調節，。只要每天一瓶，就能讓身體從裡到外慢慢賦活，養出屬於自己的澎彈透亮光。

TIKO三胜肽光泌賦活飲21入／優惠價4,280元(原價4,680元)、7入／優惠價1,580元(原價1,880元)（圖／品牌提供）





