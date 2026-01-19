30歲後職涯停滯、存款見底？別內耗！用這3步驟為你的人生「大掃除」

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

年過30歲，你是否也曾焦慮：職涯不如預期、財富未見起色？本篇分享作者的親身體悟，如何在現實壓力下重整方向、理財翻身，從「大掃除」開始，讓人生重新啟動。

很多人焦慮於自己已30、40歲，很多事情看似為時已晚，抑或是對自身的職涯際遇不如期待而感到沮喪，眼見同儕的社會地位、財富慢慢上升，自己卻停留原地甚至倒退，一事無成的無力感讓人疲憊，這樣的人生遭遇有辦法翻轉嗎？我認為是可以的。

過度追逐外在標籤 可能換來一場空

其實到了30歲，你會發現很多事情都跟20幾歲時想的不同。

廣告 廣告

曾經我也嚮往30歲能升上主管職加薪，或到國外工作感受一下異文化與在海外生活的虛榮感，這些看似夢幻的想像，有些實現了，有些則覺得沒必要追求了，因為這些外在的標籤到頭來可能還是一場空，為何這樣說呢？

這個社會變動之快，我認為已經沒有所謂的穩定工作了，且升上主管多數只是美其名，實際要做的事可能與薪資漲幅不成正比，甚至一不小心就成為老闆與底下員工的「夾心餅乾」、動彈不得，還要小心死守位置，深怕隨時被汰換，畢竟 AI 崛起、裁員潮也仍持續中。

我20幾歲時嚮往在海外生活，後來實際在日本生活2、3年，帶給我很大的文化衝擊，結果回到台灣的職場才發現，過往在日本留學、工作經驗不一定能派上用場，這就是我所謂的「一場空」。當然你可以正面解讀它，告訴自己過往發生的事無法挽回，或把它當成重要經驗，不要重蹈覆轍就好了。

重要的是，你必須找到自我的重心：我真正想要做的事情是什麼？

30歲沒錢也別害怕 著手理財 一切還來得及

30歲的我會焦慮，但選擇正視當下的困境，而非逃避。我沒錢，所以開始理財；我沒有好看的職涯履歷，所以選擇重新累積。回頭看，其實一切都來得及，重點是你願不願意開始行動。

為何我舉「升上主管」與「去海外工作」兩個例子，是因為我想表達每個人的人生階段、背景都不同，不必受限於過去的思維，你可以充滿變動，也能拋下過往累積的所有成就，這樣就能夠做到人生的「大掃除」。

30歲後我認為最重要的是財務以及人際關係的大掃除。

大掃除第一步是先整理思緒，而不是環境。你可以跟我一樣思考真正想做的事情是什麼，再來把「現在能做」、「接下來要做」、「未來想做」的事都列下，就能感覺到有股動力在推著你前進，如此一來，就不會一直沉溺於過往失去的，而是期待未來獲得的。

第二步是實際行動，先從「現在能做」的事開始。當你有了成就感，即便小小的，也會備受鼓舞，旁人的聲音或是自我懷疑也會逐漸消失，下一步便可以執行「接下來要做」以及「未來想做」的事。

第三步則是持續累積。累積成功與失敗經驗，在第二步的執行過程不會是樣樣成功，但你要持續下去，這才會成為一個好的循環，持續修正，才能成長。

分享親身經驗，30歲的我想要好好開始理財，但我月薪只有33,000元，「現在能做」的是開源與節流。先談開源部分，「斜槓工作」並不會立刻變有錢，因此我得思考如果一直沒收入，那我接下來、未來想做的事情是什麼？一切都能隨時變動。

至於節流，從自己能做到的事情開始，比較不會覺得喪志，分階段一步步達成就好。最後則是依據理財的過程，持續修正適合自己的方式，每個人都有些微不同，那是因為我們的背景、喜好相異的關係。

另外，關於人際關係的整理，我自己的做法是減少無效社交，也就是對我沒有幫助的聚會，那只會讓我每次回家都精疲力竭，不但要花一堆錢，又只是抱怨、聊聊八卦，還不如用那些時間來進修自己，或是乾脆在家休息。

30歲後大掃除是非常必要的，我認為這是一個很好的分水嶺，不是比較誰的成就高低，而是清楚自己該往哪個方向走，你可以決定未來想怎麼走，不要被過去的自己與社會成見綁住，當你願意開始重整財務與人際關係，相信一定會感覺輕鬆非常多，發現人生真的可以重新設定！

（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年12月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動