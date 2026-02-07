30歲後要不要買房？她滑房仲平台有感：熱門建案現在不用等

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

不少人邁入30歲後，開始同時面對健康、婚姻與居住等現實選擇。一名網友分享，自己剛過30歲，發現許多原本覺得還很遙遠的人生課題突然一起出現，而身邊朋友對未來各自有不同規劃，也讓他開始思考，是否該替人生準備一個「定下來的選項」，貼文引發不少共鳴。

不少人邁入30歲後，開始同時面對健康、婚姻與居住等現實選擇。（示意圖／Unsplash）

該名網友在Dcard以「步入30了該不該買房？」為題發文表示，近期不只開始注意身體狀況，也陸續和家人、男友聊到結婚與買房的話題。原PO提到，最近有空會上仲介平台看屋，意外發現一些過去討論度高、以及「不好約、要排隊」的建案，現在卻能直接線上留資料、預約諮詢，和印象中熱絡的狀況出現落差。

他表示，看到這樣的變化難免多想，「如果現在不開始慢慢看，會不會哪天市場又回溫，價格再往上？」而身邊朋友的選擇同樣分歧，有人打算租屋一輩子，甚至規劃未來到國外生活；也有人認為可以先觀望、多做功課，不必急著下決定。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言分享看法，「我會選擇省錢退休直接住日本」、「現在買房子要拿半輩子來換，我寧願拿那些錢享樂，也不要工作這麼累，依然被錢追著跑」、「想生小孩可能真的要規劃買房，如果沒打算生小孩，其實一輩子不買房也沒有差別」。

也有人認為，「我是覺得可以慢慢看耶，有些老房價格跌很多」、「問就是買，早買早享受」、「什麼時候買都不太有差，很多人都等房價下來，從1坪不到10萬，等到現在1坪60、70萬還在等」、「不能只算頭期款+房貸+養房支出，也要把無法貸款、貸款成數不如預期列入考量，以免投下去頭期後家庭壓力過大」。

