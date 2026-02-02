30歲後該不該買房？ 她滑房仲平台愣「以前排隊現在直接約」

一名網友分享，近期她常與家人和男友聊起結婚及買房等話題，讓她開始思考是不是該「定下來」。（示意圖／photoAC）

許多人步入30歲後，會遇上各種人生選擇題，一名網友就分享，自己最近同時面對健康、婚姻與買房等現實問題，但身邊朋友的想法卻南轅北轍，有人決定租屋到老、有人規劃出國生活，讓她忍不住思考，是否該為人生準備一個「定下來的選項」。文章一出，引發大量共鳴。

這名網友在Dcard上以「步入30了該不該買房？」為題發文表示，她最近剛過30歲後，發現有很多「以前覺得還很遠的事」突然同時被推到眼前，包括身體健康狀況、與家人和男友聊起結婚及買房等話題，讓她不禁開始思考，「是不是也該替自己準備一個定下來的選項？」

原PO指出，最近閒暇時會上網看房，注意到房仲平台上一些討論度較高的建案，其中不乏她過去曾關注、卻一度傳出「不好約、要排隊」的建案，如今反而能直接線上留下資料、預約了解，讓她感到有些微妙。

原PO直言，這樣的市場對比讓人不免多想，「如果現在不開始慢慢看，會不會哪天又突然回溫，價格再往上？」而身邊朋友的想法也相當分歧，有人選擇租屋一輩子，甚至已經規劃未來赴日生活；也有人認為現在正適合先觀望、做功課，不必急著下決定，「現在你們是偏向再等等，還是本來就打算走一條跟買房完全不同的路？」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「覺得還是可以再觀望」、、「我是覺得可以慢慢看耶，有些老房價格跌很多」、「我會選擇省錢退休直接住日本」、「我也還在觀望，跟男友還在等價格下來」、「現在買房子要拿半輩子來換，我寧願拿那些錢享樂，也不要工作這麼累，依然被錢追著跑」、「買或不買都沒有對或錯，只有不同生活方式，什麼時候買都不太有差，很多人都等房價下來，從1坪不到10萬，等到現在1坪60、70萬還在等」。

也有人說，「完全不會，台灣房價有點誇張」、「我家是建商，我自己也買不起我家的房子」、「不能只算頭期款+房貸+養房支出，也要把無法貸款、貸款成數不如預期列入考量，以免投下去頭期後家庭壓力過大」、「想生小孩可能真的要規劃買房，如果沒打算生小孩，其實一輩子不買房也沒有差別」、「你真要買至少要半年時間規劃」。

