30歲戶頭不到10萬「是不是沒救了？」同儕月薪4萬竟能買名錶 過來人吐實話

一名男網友在Dcard發文感嘆，現年30歲的自己，銀行存款僅5至6萬元，連10萬大關都跨不過。反觀身邊的同學，雖然領著月薪約3至4萬元的薪資，卻能輕鬆購入一支價值20至30萬元的名錶，甚至不是分期付款，而是「刷卡一次付清」。原PO目睹對方戶頭其中一個帳戶就有70萬存款，兩相對比之下，讓他深感自卑與絕望。

「住家裡」成財富關鍵？ 網揭：省下房租飯錢就是差很大

原PO在Dcard發文表示，這些能輕鬆消費的同學都有一個共同點——「住家裡」。由於省去了每月動輒1.5萬至2萬元的房租、水電及餐費，這些同學能將薪水極大化地投入股票投資與奢侈品消費。原PO提到，這群同學很早就開始接觸股市，對於投資理財早有布局，長年累積下來的「資產差距」在30歲這一年顯露無遺。

月薪4萬能「秒殺」名錶的人多嗎？ 專家與網友論戰

對於原PO好奇「月薪4萬卻能一次付清30萬手錶」的人是否很多，引起網友熱烈討論。部分網友認為，這類人若非家裡有底氣，就是「精緻窮」的代表，將所有資產投注在單一奢侈品上；但也有人點出，若從20歲開始存錢並穩定投資，30歲擁有百萬資產並非難事。

理財建議：不要陷入「比較陷阱」 30歲轉向不嫌晚

面對原PO的自我懷疑，許多過來人給予建議，認為比這些並沒有意義，「如果有人年薪千萬 結果退休的時候資產被詐騙光，他可能還比你慘，比這個要幹嘛？」「想法負面消極，才會一輩子都沒錢」「你不要被詐騙就好」「如果你連天空都碰不到，哪能去摘月亮呢，先開始行動再來抱怨也不遲」「如果覺得自己很弱那就強迫自己開始存股，沒什麼好比的。」

