30歲換15份工作！一堆人做3個月就閃辭 人資喊關鍵不在薪水

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一名人資分享，最近發現不少求職者過去都曾「工作未滿3個月就離職」，原以為是薪水太低，但深入交談後才發現，工作內容不符期待、加班過多、職場人際壓力和通勤時間過長，才是許多年輕人選擇「閃離」的關鍵原因。貼文引發熱議，甚至有網友透露，自己30歲已換過15份工作，與其勉強待在不適合的職場，不如趁早離開，以免影響身心健康。







一名人資近日在Dcard分享，最近招募新人時發現，不少求職者的履歷上都有「到職不到3個月就離職」的紀錄，本來以為問題出在薪水太少，結果不全是如此。



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上班好無聊就離職

原PO說明，他與多位求職者深入聊過後發現，許多人離職主因與工作內容和面試時的認知落差過大、長期加班影響生活品質、與主管或同事相處壓力過大，以及通勤時間過長等因素有關。







原PO表示，曾有求職者坦言，「上一份工作的薪水還可以，但每天上班都很無聊，所以就離職了。」讓他非常驚訝，也驚覺過去覺得離職要很大勇氣的風氣已不存在，逐漸轉變成，知道不適合就趕快換跑道。







30歲就換15份工作

貼文引發網友討論，「感覺不太適合就閃人，要相信自己的直覺」、「同事有毒還不立刻跑」。也有網友分享自身經歷，他30歲就換過15份工作，不少工作做不到半年就離職，也曾上班幾天就走人，雖然常被認為穩定性不足，但他認為，若發現工作不適合，及早離開反而是好事，否則長期累積壓力影響身心健康，反而得不償失。







不過也有人表示，「如果薪水夠高，很多人還是會猶豫要不要離職」、「其實錢夠多的話，會咬牙撐下去的人不少」、「錢不夠多，才會讓人優先照顧其他需求」。

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