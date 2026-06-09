30歲換15份工作！過來人吐真心話 揭離職背後關鍵原因
近年職場出現一個明顯現象，不少新人報到沒多久就選擇離職，甚至連試用期都撐不完。一名從事招募工作的人資分享觀察指出，原本以為員工留不住是因為薪資不夠高，但接觸大量求職者後才發現，真正逼走員工的往往不是薪水，而是工作內容與期待不符、職場人際壓力，以及看不到未來的工作環境。貼文曝光後，引發大批上班族共鳴，許多人直言：「早走晚走都要走，不如趕快跑。」
該名人資在Dcard發文表示，近來招募時經常遇到工作不到3個月就離職的求職者。起初他認為離職原因大多與薪資有關，但深入了解後發現，許多人離開公司的原因其實相當一致。他整理出新人最常提到的「閃辭5大地雷」，分別是工作內容與面試時描述落差過大、長期加班影響生活品質、主管及同事帶來的人際壓力、看不到未來發展性，以及通勤時間過長。
其中最常被提及的問題，就是實際工作與面試內容不符。不少人抱怨，報到後才發現工作內容與原先認知差異極大，甚至有種被騙進公司的感覺；也有人指出，公司缺乏完整教育訓練，新人報到後幾乎只能自行摸索，遇到問題還得面對同事「愛教不教」的態度，讓人備感挫折。
除了工作本身，人際關係也是離職關鍵。有求職者坦言，主管管理方式強勢、職場小團體文化盛行，甚至遭到排擠或冷落，導致每天上班都承受巨大壓力。也有人認為，公司制度與政策混亂，即使工作能力受到肯定，也很難在這樣的環境中長久發展。
最讓原PO印象深刻的是，曾有求職者直白表示：「錢其實還可以，但每天上班都很無聊。」短短一句話讓他重新思考現代人的工作價值觀。他感嘆，過去許多人認為離職需要很大勇氣，但現在越來越多年輕人相信，如果一份工作長期讓自己不快樂、沒有成就感，也看不到未來願景，及早換跑道反而不是壞事。
貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友認為職場最大的問題其實是「人」。有人表示，「很多離職原因都是老闆、主管和公司政策有問題」、「被小團體排擠比工作累更可怕」、「錢很多但同事很機車，一樣待不下去」、「明明缺人卻愛霸凌新人，最後只會一直招不到人」。
還有網友感嘆：「以前看得到希望，可以委屈一點拚一下；現在看不到希望，誰還要委屈自己？」這番話獲得不少人認同。許多人認為，過去或許願意為了升遷、買房或未來目標咬牙苦撐，但如今職場環境與社會氛圍改變，心理健康與生活品質反而變得更加重要。
一名30歲網友更分享自身經歷，透露自己至今已換過超過15份工作，有些做不到半年，甚至只待幾天就離職。他坦言，若明知道不適合自己，硬撐下去只會讓身心狀況越來越差，「繼續做下去憂鬱症怎麼辦？反正買房買車這輩子不太可能了，過得快樂一點比較實際。」
另有過來人總結職場現實指出，決定去留的關鍵其實就是「錢、人、事」三大因素，只要其中兩項不符合期待，多數人最終都會選擇離開。對現代上班族而言，薪資固然重要，但能否獲得成長、保持生活平衡以及擁有健康的工作環境，才是真正留住人才的關鍵。
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