30歲海陸軍人常操練暈倒 竟是多汗症致缺水導致
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄一名30多歲的海軍陸戰隊職業軍人，不時在戶外操練時暈倒，就醫時，發現因年少時曾治療手汗，引發代償性出汗，造成後背容易嚴重大量出汗，導致軍人在操練時汗流太多而缺水，軍人後續接受微波熱能治療多汗症，背部汗水大減近7成，接受操練終於不再「大缺水」。
高雄清水診所醫師曾錦順指出，不少人因為手汗症，曾接受交感神經切除術治療，但約1成患者雖然手汗症根治了，卻出現代償性出汗的困擾，大部分會出現在前胸、後背、腹部等，也有患者是出現在臀部、鼠蹊部或大腿等處，這些患者，只要稍微走動，甚至在冷氣房內都會爆汗，衣服隨時都濕答答的，因而影響社交，就有40多歲患者因此不敢外出工作，個性內縮而不喜歡和人互動。
曾錦順說，近年已有國內外醫師利用微波熱能治療代償性多汗症，為非侵入性治療，利用儀器將物理波打入皮下組織溶解汗腺，就像耶誕樹燈飾的原理，小燈泡代表汗線，串連的電線是交感神經，當關掉幾顆小燈泡，其他燈泡仍會發亮，治療部位約可減少6、7成的汗量，為自費治療，背部較大面積收費約12萬元。
曾錦順表示，微波熱能治療後，初期治療部位會紅腫、皮膚變硬，但會隨時間逐漸消退，不過微波熱能目前仍無法治療手汗，因為手的皮膚薄、皮下神經多，恐會造成手麻等後遺症。曾錦順也建議，手汗治療後若患者出現代償性出汗，建議觀察3年，因為有些代償性出汗會逐年變少，若3年後仍然爆汗，就可考慮進行微波熱能治療。
