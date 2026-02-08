30歲男如廁後倒地猝死 名醫：天冷上廁所4點很致命

天冷上廁所可能導致猝死？醫師提醒4大關鍵要注意。示意圖／東方IC

日前中國河南一名30歲楊姓男子，一早在家裡上廁所，結果在廁所內突然倒地猝死，留下嗷嗷待哺的一大家子。重症醫療專科醫師黃軒說，「上廁所」不是一件單純的事——對心血管來說，它有時像在做一個小型的「壓力測試」，天冷的時候上廁所，有很致命的4點關鍵。

黃軒醫師說明，用力解便＝短時間「血壓暴衝」＋「回心血量驟降」，便祕或用力時，人常會閉氣用力，這會讓胸腔壓力上升、靜脈回流變差，接著血壓與心臟供血變動很劇烈。對心臟儲備差、冠狀動脈狹窄、或有心律不整傾向的人，可能觸發心肌缺血、心肌梗塞、心律不整、心衰惡化，甚至在脆弱族群引發猝死風險。

黃軒醫師解釋，上廁所（排便／排尿）屬於「情境性昏厥」的典型場景之一，強烈迷走神經刺激會造成心搏過慢或血壓驟降，人可能在馬桶上直接昏倒；若同時合併心臟疾病，少數會惡化成更嚴重的心律事件。

而且不只是心臟，用力造成的瞬間血壓上升，可能是某些「破裂型事件」的最後一根稻草，例如蜘蛛膜下腔出血、主動脈剝離、肺栓塞。

黃軒醫師解釋，天氣冷，只是上個廁所也能會致命，因為常常同時發生站起來、蹲下的姿勢改變（血壓調節壓力）、用力、迷走神經反射，加上夜間、飲酒、脫水、發燒、藥物，這些都會把身體推向「低灌流或心律不穩」的臨界點。

危險訊號

如果有人在廁所前後出現以下任一種，不要當成單純昏倒：

雷擊般頭痛、嘔吐、意識改變。

胸痛／背痛撕裂感、冒冷汗。

喘、胸悶、心悸、咳血或近期久坐／手術。

排便／排尿時反覆頭暈、眼前發黑、差點昏倒（情境性昏厥需評估）。

天冷上廁所4大致命關鍵

冠心病／心衰／嚴重高血壓控制差／已知主動脈瘤或主動脈病史／近期感染合併胸痛或喘的人，都要特別注意，「如廁出事不是玄學，是機率問題」，建議冬天找醫生做一次系統性評估，至少心電圖、血壓趨勢、用藥檢視；需要時心臟超音波、Holter（動態心電圖）、傾斜床測試等，確保身體是健康的。 夜間如廁，別「衝刺」：黃軒醫師說，夜間從躺姿突然站起來，身體的血壓補償可能跟不上，姿勢性低血壓會讓你一站起來就頭暈、眼前發黑。 「便祕」在天氣冷的時候是大事：因為排便用力會造成明顯的血壓波動，對心血管系統是不小的刺激；而且研究也發現便祕與心血管事件風險之間有關聯。 一旦「頭暈／冒冷汗／噁心」：立刻停！不要跟身體硬拚：排便性暈厥常有前兆：頭暈、反胃、冒汗、眼前一黑。你要做的不是更用力，而是「解除觸發」，例如停止用力、先坐穩（必要時呼救）、深呼吸、放鬆（不要閉氣憋住），若反覆發生或曾因此跌倒受傷，請就醫評估。

預防上廁所發生意外

避免硬用力：處理便祕（纖維、水分、規律活動；必要時就醫）。 廁所別衝太快：尤其夜間起床先坐床邊 30 秒再走。 有頭暈就先停：不要繼續用力，改成深呼吸、放鬆。 高風險者（心臟病、主動脈瘤、高血壓控制差、近期感染/胸痛）：建議做一次完整評估。

黃軒醫師說明，天氣冷會造成血管收縮、血壓更飄；用力憋氣會造成回心血量忽上忽下、血壓劇烈擺盪；迷走神經反射還會讓心跳變慢、血壓瞬間掉。他說，天冷不是「直接殺人」的兇手，但是「上廁所」卻很容易觸發以上狀況，一定要特別注意。

他說，尤其是「高風險者」如冠心病／心衰／嚴重高血壓控制差／已知主動脈瘤或主動脈病史／近期感染合併胸痛或喘。他提醒，若出現雷擊頭痛、胸背撕裂痛、喘到說不完整句、咳血或意識改變，這不是「昏一下」，請直接急診或打119，「你要的是安全上廁所，不是用意志力去賭命」。



