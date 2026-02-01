30歲男如廁後倒地猝死 妻子哽咽：還有3個孩子…以後的路怎麼走？

男子上廁所倒地，家人急忙前去查看。圖／翻攝微博@綜覽新聞

日前中國河南一名30歲楊姓男子，一早在家裡上廁所，結果突然倒地猝死。楊男的妻子說之前丈夫就有出現胸痛的症狀，現在人走了，公公癌症化療中，不敢告訴他；自己還有3個小孩，真的不知道以後的路該怎麼走下去，讓廣大網友聽了都很心疼。

綜合中國媒體報導，楊男的妻子說前天（1月30日）早上8點多，丈夫像平時一樣去廁所，但家人突然聽見廁所裡面傳來聲響，於是前去查看，發現楊男已經倒在地上、失去意識，家人立即進行急救並撥打急救電話，醫護人員抵達後確認楊男已無生命跡象。

楊妻說，丈夫生前長期承擔家庭照顧責任，留守家中照顧化療中的公公與3名未成年子女，身心長期處於高壓狀態，此前已出現胸痛症狀並到醫院吊過點滴，沒想到會突然發生意外。

楊妻說，因公公病情危重，家人至今未敢告知丈夫離世的消息，面對3名未成年子女的撫養與老人的後續照護，家庭陷入多重困境，希望能獲得社會層面的關注與幫助。

楊男（左一）猝逝，留下妻子和3個未成年子女。圖／翻攝第一時間

有醫生表示，清晨對心血管疾病患者而言，是高風險時段。當清晨、廁所、用力這三個關鍵字疊在一起時，便構成了醫學上公認的心肌梗塞時刻。用力排便會加大腹壓，迫使回心血量驟減；而當這口氣鬆開時，血液又猛地湧回心臟，這种血流量的極端變化會給心臟帶來巨大衝擊，使血壓劇烈波動，極易誘發斑塊破裂、形成血栓，導致心肌梗塞。

網友看後紛紛留言表示「胸痛就是心梗前兆了」、「胸痛一定要注意了啊，特別冬天心腦血管問題嚴重」、「這種條件，還生3個兒子！生第1個就可以停下來。活著比什麽都強。留得青山在 不怕沒柴燒，這個家庭的青山倒了」、「妻子也太難了，上有老下有小」、「現在年輕人猝死怎麽這麽多」、「太慘了，也沒有過胖怎麼就猝死了呢」。



