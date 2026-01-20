30歲男存款沒10萬！見同儕「1舉動」驚覺落後 眾人揭殘酷真相：沒救了

生活中心／王文承報導

一名男子感嘆，身邊不少同學月薪約3至4萬元，因為住在家裡、又很早就開始接觸股票投資，不僅擁有多個銀行帳戶，其中一個帳戶甚至有70萬元存款。反觀自己，存款卻不到10萬元。（示意圖／資料照）

現今社會經濟壓力龐大，不少人不自覺會與身旁的親朋好友相互比較，誰過得比較好、存款有多少。一名男子感嘆，身邊不少同學月薪約3至4萬元，因為住在家裡、又很早就開始接觸股票投資，不僅擁有多個銀行帳戶，其中一個帳戶甚至有70萬元存款。反觀自己，存款卻不到10萬元，貼文曝光後，引發網友熱議。

30歲男存款沒10萬 見同儕1舉動驚覺落後



一名男網友在網路論壇《Dcard》以「30歲沒存款是不是真的沒救了」為題發文表示，身邊的同學很早就開始投資股票，甚至每天都在聊相關話題。他指出，這些朋友月薪大約3至4萬元，且大多住在家裡，讓他更驚訝的是，對方竟能購買價值20萬至30萬元的名錶。進一步詢問後才得知，朋友並非分期付款，而是刷卡一次付清。

原PO進一步提到，現在擁有多個銀行帳戶其實很常見，但某次無意間看到朋友點開其中一個帳戶，餘額竟高達70萬元。再看看自己，戶頭裡的錢卻不到10萬元，僅約5、6萬元，讓他不禁感嘆差距甚大，也好奇像朋友這樣薪水普通，卻能全額購買名錶的人是否其實不少。

貼文曝光後，引起網友兩派論戰。有人安慰原PO，「存款70萬就敢買20萬的錶，其實也沒比你好多少，不用太擔心」、「如果有人年薪千萬，結果退休時資產被詐騙光，可能還比你慘，這種比較沒有意義」、「只要沒負債、沒學貸、家裡狀況還可以，就已經贏過至少三分之一的人了，根本沒有沒救，不如好好專注累積本金、開始投資比較實在」、「如果覺得自己弱，那就逼自己開始存股，沒什麼好比的」。

不過，也有不少網友態度相對嚴厲，直言原PO真的沒救了，「我30歲薪水也是4萬，但很早就開始投資，目前被動收入70萬，我2012年就信貸買股了，只能說你沒救了」、「你是認真的嗎？30歲還沒存款，真的沒救了」、「看到很多人給你建議，你卻沒在聽，說實在的，30歲沒存款又自暴自棄，退休難道只想靠勞保和勞退？所以真的沒救了」。

