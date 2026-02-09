30歲男從小「眼瞼下垂」被霸凌！術後找回自信展開社交

彰化員林市30歲林姓男子從小深受眼瞼下垂困擾，常被誤解為沒精神而遭霸凌，逐漸變得自卑退縮。衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川為他進行矯正手術後，不僅撐開眼皮，也重新撐開人生。

左為手術前，右為手術後。 （圖／彰化醫院）

呂明川表示，林先生自幼便有眼瞼下垂問題，部分黑眼珠會被上眼皮遮住，常被旁人貼上「沒精神」標籤，甚至被嘲笑霸凌。為了看清楚事物，林先生多年來必須用力抬眉或仰頭來代償，導致眼部極易疲勞。

根據林先生家人敘述，生理上的障礙逐漸侵蝕他的心理健康，變得不敢與人對視、缺乏自信，甚至在工作與社交上選擇退縮。多年來習慣躲在母親後面，就連就醫也需由母親陪同。林先生就醫時曾感嘆：「不是不想努力，而是眼睛真的撐不開。」

呂明川指出，林先生為功能性眼瞼下垂，可進行「提眼瞼肌」矯正手術，加強睜開眼睛的肌肉力量。他以簡單比喻說明，眼睛是窗戶、眼皮是窗簾、提眼瞼肌是拉繩，透過手術將拉繩栓緊，讓窗簾不掉下來。

呂明川醫師。 （圖／彰化醫院）

林先生接受手術後效果立竿見影，回診時眼神明亮、神情開朗，最大轉變在於心態，不再依賴母親，開始主動規劃社交與職場生活。林先生回診時對醫師說：「原來看世界，不用這麼辛苦。」陪同看診的母親看著兒子終於能重新開始，感動得眼眶泛紅。

呂明川說，眼瞼下垂在臨床上並非單純美容問題，長期眼瞼下垂會導致視野受限，影響日常生活安全與開車視線;因過度使用眉部與額部肌肉，易引發頭痛與眼周酸澀等慢性疲勞問題;也會造成心理衝擊，嚴重影響自我形象、自信心及社交能力。

呂明川強調，許多患者從小忍受不便，卻不知這可透過手術有效改善，也往往能帶動病患心理狀態正面翻轉。他呼籲，若民眾發現自己或家人有慣性抬眉、仰頭看人，或長期看起來疲累不堪，應尋求專業評估。

