30歲男早起如廁「1分鐘後猝死」 醫：3件事同時做...超危險
大陸河南一名30歲楊姓男子，1月30日早上8點多在家中如廁時突然倒地，經家人發現並緊急送醫後仍宣告不治。楊男的妻子透露，丈夫生前獨力照顧正在接受化療的公公及3名未成年子女，長期承受巨大壓力，如今驟然離世，讓全家陷入困境。
楊妻表示，當天早上丈夫像往常一樣去上廁所，家人突然聽見廁所內傳出異常聲響，趕緊前往查看，發現楊男已經倒在地上失去意識。家屬立即實施急救並撥打急救電話，但醫護人員抵達現場後確認楊男已無生命跡象。
事實上，楊男生前已出現胸痛症狀並曾到醫院接受點滴治療。楊妻指出，丈夫長期留守家中，肩負照顧化療中的公公與3個孩子的重擔，身心長期處於高壓狀態。她哽咽地說，公公目前正在進行癌症化療，不敢告訴他這個噩耗，自己還有3個小孩要養，真的不知道以後的路該怎麼走下去。
醫生分析，清晨時段對心血管疾病患者而言屬於高風險時刻。當清晨、廁所、用力這三個關鍵因素同時出現時，便構成醫學上公認的心肌梗塞高危情境。用力排便會導致腹壓增加，使回心血量驟然減少；當這股力量釋放時，血液又會猛然湧回心臟，這種血流量的劇烈變化會對心臟造成巨大衝擊，導致血壓劇烈波動，極易誘發斑塊破裂、形成血栓，最終引發心肌梗塞。
網友得知此事後紛紛留言，有人指出「胸痛就是心梗前兆了」、「胸痛一定要注意了啊，特別冬天心腦血管問題嚴重」。也有網友感嘆「妻子也太難了，上有老下有小」、「現在年輕人猝死怎麼這麼多」、「太慘了，也沒有過胖怎麼就猝死了呢」。另有網友質疑「這種條件，還生3個兒子！生第1個就可以停下來。活著比什麼都強。留得青山在不怕沒柴燒，這個家庭的青山倒了」。
逾5成高血壓伴睡眠呼吸中止症！醫：冬天猝死風險高
起得比雞早！「連2天凌晨集合」陸翁跟團遊猝死 家屬怒求償
頭暈、胸悶...84歲翁以為年紀大 竟是「心跳每分鐘僅32下」險猝死
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示,研究發現,吃對堅果,可以降低死亡率20%,但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康,且身體容易慢性發炎,無助心血管健康。他建議,民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
走路真的可以穩血糖！醫師分享,40多歲周先生有糖尿病病史多年,血糖始終控制不佳,但最近回診,體重卻瘦了10公斤,糖化血色素、胰島素阻抗都大幅的改善,經詢問才知道是靠著戒吃2食物、每天走路1小時,成功穩
母女雙雙罹癌，血癌元兇疑是它！網購1習慣恐悄悄奪命
近年來網購蓬勃發展,許多人家中堆滿了各式各樣的紙箱。營養師黃品瑄提醒,大量囤積劣質紙箱不只占空間,更可能暗藏健康風險。她舉例,曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱,吸入有毒氣體,最終雙雙罹患白血病。
天天刷牙卻牙周病？醫揭「最常犯的1個錯」 一堆人刷錯20年
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。 國人牙周病盛行率 背後隱藏警訊 根據衛福部2015至2016年度成年與老年人口腔健康調查，台灣成人牙周病盛行率高達80.48%，其中50至64歲是牙周病好發率最高的年齡層，而80歲以上老年人口有高達88.7%有牙周問題。牙周病並非單純的口腔問題，世界衛生組織已將其列為影響全球人類健康的慢性疾病之一，可能連帶影響心血管疾病、糖尿病等全身性健康狀況。台安醫院牙科部李佳燕主任說明，造成此現象的核心原因，正是多數人對於正確潔牙觀念的不足。細菌在口腔中會不斷累積形成牙菌斑，當牙菌斑附著在鄰近牙齦的牙齒表面數小時後，開始對周圍的牙齦產生傷害性。若清潔不徹底，1至2天後牙菌斑就會鈣化成堅硬的牙結石，進而引發牙齦發炎與齒槽骨流失，形成不可逆的牙周病。李佳燕主任指出，正確潔牙時刷牙時間至少需長達3分鐘，而多數民眾卻常在短短數10秒
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃,但不少人愛沾醬,恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示,吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維,健康又增飽足感,但要特別注意沾醬,推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等,來取代沙茶醬、醬油膏,避免吃進過量鈉與油脂。
謝金燕「兩個月天天吃火鍋」體重反而下降！ 曝進食訣竅：每天都吃得好開心
51歲的謝金燕長期維持緊實體態與凍齡外貌,經常在社群平台分享自拍與生活點滴。她昨（1）日在IG限時動態曬出體重計照片,只見數字顯示46.95公斤,再度引發粉絲關注。讓不少人意外的是,謝金燕坦言這樣的體態並不是靠節食維持,反而最近兩個月幾乎天天吃火鍋,體重不但沒有上升還下降！
眼皮一直跳？醫揭真相：95%其實是「這原因」 但這幾種真的很危險
大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。 為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性 眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因： ▸睡眠不足。 ▸個人壓力太大、心情緊張。 ▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。 眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀 眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了
喝水方式錯了恐致癌？醫示警「6大致命習慣」：暗藏毒物危機
喝水對於人體正常運作相當重要,水分不足會影響循環與代謝,但一次大量猛灌,也可能造成身體不適,因此多數醫師都建議,日常補水應分多次、慢慢喝。對此,醫師祝年豐指出,一般成人每日飲水量約落在2000至3000cc之間,但除了喝多少水之外,「怎麼喝」同樣不能忽略。
雞蛋別放冰箱門「尖端要朝下」！專家示警1動作：細菌恐入侵
雞蛋被譽為「理想的營養庫」,幾乎是家家戶戶冰箱中的常備食材。不過,關於雞蛋的保存、挑選與健康影響,坊間流傳不少迷思。營養師楊斯涵透露,盒裝洗選蛋不宜再清洗、散裝蛋應煮前再洗,保存方式也會影響新鮮度。此外,蛋殼與蛋黃顏色不等於營養高低,料理方式與用油量才是熱量關鍵。
不是6小時！研究曝「睡滿這時數」才能長壽：少一點都害命
現代人追求長壽、健康。醫師李思賢表示,新研究指出,想活得長壽,睡飽7小時比飲食、運動更重要,且睡眠不足對壽命的負面影響,僅次於抽菸。「因此,我在診間常發現,某些患者即便日間勤跑健身房、嚴格控管代謝指標,但只要長期忽視夜間睡眠品質,生理機能的修復效率依然大打折扣。」
早餐吃「稀飯配醃菜」很養生？8旬翁腎衰竭又罹大腸癌
一位80歲男性身體向來硬朗,近來卻出現疲勞、下肢水腫症狀,健檢發現腎功能僅剩35分已達嚴重腎衰竭,還確診大腸癌。腎臟科醫師洪永祥指出,問題出在他常吃的古早味早餐。
以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年
平時注重健康,又不菸不酒,沒想到竟罹癌。胃腸肝膽科醫師林相宏分享,一名60歲糖尿病患者,血糖控制良好,某次接受胰臟癌篩檢,意外發現3公分「分化不良型胃癌」,患者提到,平時並未感覺胃部不適,頂多是有時脹氣,更加提醒健康檢查的重要性。
今年首例亡！大安區爆漢他病毒 疾管署：大掃除要注意
清淡早餐反而傷身？醫師點名3地雷組合 「牛奶加蛋」竟上榜
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導台灣早餐選擇豐富,許多民眾為了健康,常會選擇看似清淡或單純的飲食搭配。然而重症科醫師黃軒近日在社群平台分享了一...
葡萄是新一代超級食物！含1600種化合物、護腦又保心血管
根據研究顯示,葡萄內含超過1600種化合物,對心血管具有保護作用,還能調整血脂,並有益於大腦、皮膚、腸道及眼睛健康,腎臟科醫師江守山則表示,葡萄堪稱新一代超級食物。營養師高敏敏也指出,各種顏色的葡萄品種當中,紅葡萄不僅熱量最低,抗氧化能力也最為強大。
不必天天1萬步！間歇式健走每周累積1小時 增肌力降三高
走路成為運動顯學,不少人為維持體能,以「每天1萬步」的目標。不過,日本運動生理學專家指出,如果是優閒的散步,即使日行萬步也沒有太大成效,而是快慢交替的「間歇快走」,對提升體能、改善高血壓及預防認知症的
大S流感病逝1週年 醫示警日本旅遊警報：換一種病毒中
【緯來新聞網】女星大S（徐熙媛）去年到日本旅遊,因流感併發肺炎病逝,今（2日）滿1週年。而近期適逢寒
躺著也能練？ 科學家找到身體「運動開關」：騙大腦以為你在健身
對於許多長期臥床、行動不便的長者,或是單純「懶得動」的人來說,這可能是一個夢幻般的消息。香港大學醫學院（HKUMed）最新研究發現,人體內存在一種特殊的蛋白質,就像是內建的「運動感測器」。只要能活化這個開關,就有機會「欺騙」身體,讓骨骼誤以為正在進行劇烈運動,進而啟動強化機制,預防骨質疏鬆。
健檢正常卻常疲勞水腫、皮膚暗沉！ 營養師推5種食物對抗慢性發炎
何沂霖在臉書粉專發文表示,有些人健康檢查的數字仍在健康邊緣,卻經常覺得疲勞、水腫、肚子大,過了30歲皮膚更開始明顯暗沉、老化,會以為是年紀增加造成的,不過這些狀況可能不是因為老了,而是跟慢性發炎、氧化壓力有關。對此,何沂霖列出以下5種抗氧化、抗發炎的食物,不...