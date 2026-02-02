30歲男早起如廁「1分鐘後猝死」 醫：3件事同時做...超危險

大陸河南一名30歲楊姓男子，1月30日早上8點多在家中如廁時突然倒地，經家人發現並緊急送醫後仍宣告不治。楊男的妻子透露，丈夫生前獨力照顧正在接受化療的公公及3名未成年子女，長期承受巨大壓力，如今驟然離世，讓全家陷入困境。

一名30歲楊姓男子，1月30日早上8點多在家中如廁時突然倒地，經家人發現並緊急送醫後仍宣告不治。 （示意圖／Pixabay）

楊妻表示，當天早上丈夫像往常一樣去上廁所，家人突然聽見廁所內傳出異常聲響，趕緊前往查看，發現楊男已經倒在地上失去意識。家屬立即實施急救並撥打急救電話，但醫護人員抵達現場後確認楊男已無生命跡象。

事實上，楊男生前已出現胸痛症狀並曾到醫院接受點滴治療。楊妻指出，丈夫長期留守家中，肩負照顧化療中的公公與3個孩子的重擔，身心長期處於高壓狀態。她哽咽地說，公公目前正在進行癌症化療，不敢告訴他這個噩耗，自己還有3個小孩要養，真的不知道以後的路該怎麼走下去。

醫生分析，清晨時段對心血管疾病患者而言屬於高風險時刻。 （示意圖／Pixabay）

醫生分析，清晨時段對心血管疾病患者而言屬於高風險時刻。當清晨、廁所、用力這三個關鍵因素同時出現時，便構成醫學上公認的心肌梗塞高危情境。用力排便會導致腹壓增加，使回心血量驟然減少；當這股力量釋放時，血液又會猛然湧回心臟，這種血流量的劇烈變化會對心臟造成巨大衝擊，導致血壓劇烈波動，極易誘發斑塊破裂、形成血栓，最終引發心肌梗塞。

網友得知此事後紛紛留言，有人指出「胸痛就是心梗前兆了」、「胸痛一定要注意了啊，特別冬天心腦血管問題嚴重」。也有網友感嘆「妻子也太難了，上有老下有小」、「現在年輕人猝死怎麼這麼多」、「太慘了，也沒有過胖怎麼就猝死了呢」。另有網友質疑「這種條件，還生3個兒子！生第1個就可以停下來。活著比什麼都強。留得青山在不怕沒柴燒，這個家庭的青山倒了」。

