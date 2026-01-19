30歲男星酒後失序！燒烤餐廳借廁所「突踹破店家木門」淪現行犯遭逮捕

娛樂中心／綜合報導

30歲歌舞伎俳優中村鶴松，昨晚爆出酒後失序遭逮捕。（圖／翻攝自tsurumatsu_nakamura IG）

30歲歌舞伎俳優中村鶴松（本名清水大希）因酒後情緒失控，涉嫌破壞店家財物，於昨（18）凌晨在東京遭警方以現行犯身分逮捕。事件曝光後引發戲迷粉絲們譁然，同時也對其正在進行中的舞台演出造成不小影響。

綜合日媒報導，事發時間約在18日凌晨1時左右，地點位於東京台東區西淺草一帶。當時中村鶴松疑似在飲酒後，未經允許進入一間燒肉店借用廁所，遭到店員勸阻後，雙方發生口角。過程中，他突然情緒失控，竟直接抬腳猛踹店家出入口的木製大門，導致門板損壞。

店家隨即報警處理，警方到場後，依涉嫌「建造物損壞罪」將他當場逮捕。警方表示，中村鶴松被逮時明顯帶有酒意，對事發經過描述反覆不清。在隨後的偵訊中，他多次表示「不記得了」，否認有蓄意破壞的行為，但警方仍依現場事證進行處理。

歌舞伎俳優中村鶴松今晚步出警局時，向等候多時的大批媒體鞠躬道歉。（圖／翻攝自日網）

警方在完成初步調查後，已於今（19日）晚間釋放中村鶴松。傍晚他搭乘車輛返回警署後，於晚間7點左右換上深色西裝，親自現身警署門口面對守候的媒體，短暫停下腳步並低頭致歉。並表示：「這次事件造成大家困擾，真的非常抱歉，對於受害店家，會以誠心誠意的態度負責處理。」隨後在相關人員陪同離開現場。

事件發生後，中村鶴松原本正在東京淺草公會堂參與《新春淺草歌舞伎》舞台演出，主辦單位緊急宣布他將暫時休演，以配合相關後續處理，對劇團及觀眾都造成不小影響。

