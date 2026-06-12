桃園男毒駕「9度闖紅燈」蛇行影片曝 車速快到剩殘影！奪3命死因出爐
桃園市張姓男子11日吸食安非他命後上路，拒絕警察攔查，警匪追逐3公里、5分鐘，張男（年約30歲）撞死兩名準備過馬路的路人，自己也傷重送命。桃園警分局12日親上火線說明追捕張男的原因，如今，相關畫面曝光，過程中，可見張男連續闖紅燈，無視其他用路人安全，蛇行硬是超車。路邊的監視器也顯示，其車速快到剩下殘影。
桃檢相驗遺體，張男擇期解剖後鑑定、被害人因車禍撞擊頭部等多處受傷出血，分別造成葉姓被害人創傷性休克死亡、候姓被害人中樞神經休克死亡。
桃園警分局12日說明整個查緝經過，指出員警執行巡邏勤務時，發現一輛轎車車行駛間明顯搖擺不穩，疑有危險駕駛，依法示意停車受檢，不過，駕駛拒絕配合並高速逃逸，沿途多次闖越紅燈、蛇行及危險駕駛。員警立即通報線上警力攔截圍捕，但犯嫌仍持續加速逃逸。
過程中，犯嫌的轎車失控衝撞2名行人，經送醫搶救，2名路人不治。犯嫌肇事後也受傷送醫急救，在12日凌晨傷重不治死亡。
警方調查，犯嫌經抽血檢驗呈安非他命陽性反應，並於現場查獲安非他命及吸食器等相關證物。全案已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，相關肇事責任及案情細節仍待進一步釐清。
2名枉死的行人分別60歲侯姓男子、65歲葉姓男子，兩人均是大面積骨折及頭部重創。檢察官12日一早勘驗現場，除了散落著大量的車體碎片外，還驚見疑似死者遭撞擊而掉落現場的就診單。
犯嫌張姓男子（年約30歲）。如今，追捕畫面曝光，張男逃逸3公里，雙方追逐五分鐘，最後張男的車子撞擊在人行道上等紅燈的兩名路人，也撞上一旁的電線桿，他一路飆速，看到路口紅燈也不煞車，車速之快，連監視器拍下的畫面都是模糊，剩下殘影。
發稿時間10:37 更新時間13:19
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