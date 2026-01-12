30歲男洗澡摸出「蛋蛋變大」 一檢查竟是睪丸癌！

一名30歲男性在洗澡時意外發現左側睪丸明顯變大，觸感與右側不同卻無疼痛症狀，因而前往泌尿科就醫。經醫師理學檢查後發現，患者左側睪丸體積明顯大於右側，按壓彈性較差且質地較硬，超音波檢查顯示左側睪丸呈現不規則影像，大小達5公分。

一名30歲男性在洗澡時意外發現左側睪丸明顯變大，觸感與右側不同卻無疼痛症狀，因而前往泌尿科就醫。 （示意圖／Pixabay）

抽血檢驗睪丸癌相關腫瘤指標，包括甲型胎兒蛋白、β-人類絨毛膜促性腺激素及乳酸脫氫酶數值皆在正常範圍。患者隨後接受睪丸根除性切除手術，病理報告證實腫瘤侷限於睪丸內部，目前持續於門診追蹤治療。

廣告 廣告

睪丸作為男性生殖器官，主要功能為產生精子及雄性激素。睪丸癌依照來源可分為三大類，其中生殖細胞癌約佔90%、非生殖細胞癌佔5%、次發性腫瘤佔5%，包含淋巴癌、血癌及轉移癌等。生殖細胞腫瘤又可細分為精細胞瘤與非精細細胞瘤兩種類型。

根據國民健康署2018年統計資料，睪丸癌發生率為0.24%，好發年齡層集中在15至30歲之間。睪丸癌通常發生於單側，雙側發生比例僅佔1至2%。常見症狀以無痛性硬塊為主，約佔70至90%，另有10%患者因睪丸內出血或梗塞導致急性疼痛。

若懷疑罹患睪丸癌可接受超音波檢查，確認為惡性腫瘤後，可透過電腦斷層或核磁共振檢查來確定侵犯程度及癌症期別。 （示意圖／Pixabay）

若懷疑罹患睪丸癌可接受超音波檢查，確認為惡性腫瘤後，可透過電腦斷層或核磁共振檢查來確定侵犯程度及癌症期別。腫瘤標記包括乳酸脫氫酶、甲型胎兒蛋白及β-人類絨毛膜促性腺激素，可用於診斷及預後追蹤評估。

治療方式以手術切除病側睪丸為主，後續治療方案需依據病理報告、腫瘤期別、腫瘤標記數值、後腹腔淋巴結是否腫大，以及其他器官有無轉移等因素綜合判斷，可能包含淋巴結切除手術、放射線治療或化學治療等方式。

睪丸癌的預後狀況相當良好，第1期患者5年存活率可達95%，即使已出現淋巴腺或其他部位轉移，5年存活率仍有55至80%。因此早期發現並接受治療，治癒機率相當高。醫師建議男性應定期進行睪丸自我檢查，一旦發現任何異常狀況，應立即尋求泌尿科醫師的專業診斷與治療。

延伸閱讀

第四軍種沒了？顧立雄：專注網路戰、電子戰 通信回歸陸軍

喊話賴清德應效法陳水扁 蔣萬安：和在野黨領袖溝通對話

砸3.7億！健保給付再擴大 兒童癌症質子治療首納入「年省百萬」