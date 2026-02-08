30歲男流感併發心包膜炎險奪命！醫曝「5症狀」勿輕忽：好發年輕人

生活中心／張尚辰報導

近期天氣忽冷忽熱、溫差變化大，讓人特別容易感冒。急診科醫師白永嘉與重症醫師黃軒提醒，雖然約有90%的感冒患者可依靠自身免疫系統痊癒，但仍有約10%可能併發心包膜炎或心肌炎。若出現「胸痛、心悸、呼吸困難、極度疲倦、昏厥」等症狀，務必及時就醫，以免延誤治療時機。

白永嘉日前在臉書粉專分享案例指出，一名30多歲男性因胸悶、心悸前往急診就醫，第一次心電圖與抽血檢查結果皆正常，但仍建議留院觀察。住院期間，患者突然出現發燒症狀，快篩後確診為A型流感，第二次心電圖檢查才發現是流感併發急性心包膜炎。

白永嘉表示，急性心包膜炎多發生於年輕族群，通常先出現類似感冒的症狀，之後才出現心悸、胸痛。患者平躺時，因心包膜與心臟貼近，疼痛往往加劇；若採取身體前傾的姿勢，疼痛則會明顯減輕，這也是重要的臨床特徵。

他指出，心包膜炎若能及早診斷並使用NSAID抗發炎藥物治療，多半在三至五天內即可改善並出院。然而，一旦延誤治療，可能導致心包膜積水，甚至引發心臟填塞，危及生命。若誤診為心肌梗塞而施打血栓溶解劑，還可能增加腦出血風險，因此正確診斷相當關鍵。

對此，重症醫師黃軒也在臉書粉專提醒，一般感冒大多能自行痊癒，但仍有少數患者會併發罕見的心肌炎或心包膜炎。他呼籲，感冒後若出現「胸痛、心悸、呼吸困難、極度疲倦、昏厥」等警訊，務必儘速就醫，把握最佳治療時機。

