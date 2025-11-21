30歲男熟睡中遭扔進垃圾車「活活壓死」 淒厲叫聲嚇醒熟睡鄰居

30歲遊民貝卡躲進垃圾箱避寒休息，卻在熟睡中遭扔進垃圾車，慘遭壓縮機活活輾死。（示意圖，shutterstock／達志）

又是一起遊民悲歌。一名30歲遊民因為天氣寒冷，跑進大型垃圾箱取暖順便休息，未料垃圾車卻在他熟睡途中收走垃圾箱，導致男子還沒來得及反應，就慘遭垃圾車的壓縮機活活輾死，男子死前的驚叫聲過於淒厲，附近熟睡中的鄰居全被嚇醒。

根據英媒《每日郵報》報導，事件發生在上月31日的北安普頓市（Northampton），30歲的男子貝卡（Sajmir Beca）無家可歸，深夜時分在外遊蕩，疑似因為天氣太冷，索性躲進垃圾箱內睡覺。未料垃圾車不久後來收垃圾箱，不知情的駕駛就這樣把垃圾箱內的東西全倒入車中，並隨即按下壓縮按鈕。

廣告 廣告

貝卡雖然嚇得醒過來，但還沒搞清楚發生什麼事時，就慘遭垃圾車的壓縮機活活輾下，淒厲哀號聲響徹雲霄，嚇得附近熟睡的住戶全都驚醒，得知狀況後緊急報警並叫救護車。警方也證實，在凌晨3點多左右接獲報案電話。

貝卡當下仍有氣息，立刻送往醫院救治，但因為傷勢過重，仍於本月6日宣告不治。醫院證實，貝卡死因為嚴重的骨盆與下肢壓迫傷，最終導致多重器官衰竭死亡。街友支援組織Project 16:15坦言，貝卡是他們長期援助的對象之一。垃圾車承包商則表示，對於此次意外導致有人身亡，深感痛心，向逝者的親友致上最深切的哀悼，並全力配合警方調查，同時最近有越來越多遊民躲到垃圾箱中取暖，因此將對員工進行教育訓練，提高大家對此事的認知教育。

更多中時新聞網報導

馬祖東湧燈塔 列國定古蹟

龍蝦爪畸形父 喜迎健康女

裴斗娜來台 驚喜被麵店老闆認出