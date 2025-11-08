30歲男熬夜打遊戲突高燒！送醫陷昏迷險喪命 智力竟「退回3歲」

醫生提醒，長期熬夜、作息顛倒、長時間盯著手機或打遊戲有害健康。（示意圖／Pixabay）

大陸寧波大學附屬第一醫院感染科近1個月接連收治8名腦膜炎患者，平均年齡僅26歲，最年輕的只有16歲。醫院指出，這些年輕患者都有明顯共通點，就是長期熬夜、作息顛倒、長時間盯著手機或打遊戲，導致免疫力下降，成為病毒入侵的「突破口」。

《九派新聞》報導，30歲的打工族小張（化名）便是不幸案例。他平時在表姐工廠工作，閒暇時常熬夜打遊戲至凌晨。事發當天，表姐發現他未上班且電話無人接聽，趕到宿舍時，驚見小張已高燒不退、說話含糊，趕緊打電話將其送醫。不過，小張在送醫途中病情急轉直下，抵達醫院時已陷入昏迷。

廣告 廣告

經過詳細檢查，小張被確診為「病毒性腦膜炎併腦炎」，立即送進加護病房（ICU）搶救。院方組成感染科、神經內外科等多學科團隊會診，全力治療後，小張雖成功脫離生命危險，但腦部嚴重受損，智力退化至3歲孩童水平，語言及肢體功能大幅退步，無法自理生活。

醫生提醒，腦膜炎早期症狀包括高燒、頭痛、嘔吐與嗜睡，若不及時就醫，恐造成不可逆的神經損傷。專家呼籲，年輕人應保持規律作息、避免長期熬夜與過度使用電子產品，以防重症發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏

王子認介入粿粿婚姻二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖、不能曝光

日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？