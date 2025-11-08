30歲男熬夜打電動罹腦炎！「智力退化剩3歲」無法自理…專家曝原因
大陸中心／綜合報導
長期熬夜恐誘發嚴重腦膜炎！中國一名30歲張姓男子，因為熱愛打遊戲，長期熬夜奮戰，結果近日沒到班，也沒接電話，親友前往宿舍關心才發現張男發高燒昏迷，送醫確診「病毒性腦膜炎伴腦炎」，經搶救後保住一命，但智力永久受損，只剩3歲兒童水準，生活無法自理。醫院透露，最近1個月已收治8例腦膜炎患者，共通特徵都是熬夜、作息顛倒，且年齡都在30歲以下。
據陸媒綜合報導，寧波大學附屬第一醫指出，近1個月內，醫院感染科已連續收治8例腦膜炎患者，他們的平均年齡為26歲，非常年輕，其中最小的患者只有16歲；而這8人的共同特徵，就是熬夜玩手機、作息日夜顛倒。
院方表示，其中一名個案是30歲男子，平時在表姊的工廠打工，晚上下班就在宿舍打遊戲，常常熬夜奮戰。直到某日沒到班，打電話也沒接，表姊到宿舍關心，才發現男子發高燒、意識不清，趕緊將人送醫。
事後男子被診斷出罹患「病毒性腦膜炎伴腦炎」，這代表他不只腦膜發炎，腦實質也被感染，病情十分危急，院方將人送進加護病房搶救，最終保住性命，但男子智力嚴重退化，只剩3歲兒童水平，無法正常對話、肢體功能受損，生活無法自理。
專家認為，長期熬夜可能會誘發腦膜炎，因血腦屏障與免疫力息息相關，血腦屏障是大腦的保護罩，可阻擋細菌、病毒進入顱內，但長期熬夜導致生理時鐘紊亂，可能讓血腦屏障通透性增加，難以阻擋病原體。另外，熬夜也會導致免疫細胞活性降低、內分泌系統失調，人體抵抗力下降，就會讓原本與人體共生的病原體，變成感染源。
