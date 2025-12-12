30歲男自己煮「竟越來越胖」 專家揭關鍵：鈉含量爆表！

一名30多歲男性上班族因擔心家族遺傳性高血壓問題，決定自己下廚維護健康，未料半年後腰圍竟增加5公分。營養師方慈聲檢視患者的飲食菜單後發現，問題出在食材選擇不當，導致鈉含量嚴重超標，進而演變成肥胖問題。

一名30多歲男性上班族因擔心家族遺傳性高血壓問題，決定自己下廚維護健康，未料半年後腰圍竟增加5公分。 （示意圖／Pixabay）

該名患者在健康節目中透露，由於下班後沒有充裕時間處理洗菜和備料工作，因此經常購買冷凍食品，包括蝦仁炒飯、鮭魚炒飯等冷凍炒飯，以及冷凍火鍋湯底，再額外搭配青菜食用。蛋白質來源方面，他選擇的是冷凍魚排、醬燒豬肋排、蜜汁雞腿排等調理食品。

方慈聲指出，這類調理食品的調味都相當重，患者光是一餐攝取的鈉含量就可能接近2000毫克，而成年人每日鈉攝取上限也是2000毫克，等於一餐就已經達到每日建議攝取量的上限，長期下來容易造成健康問題。

男子常選擇醬燒豬肋排、蜜汁雞腿排等調理食品，鈉含量、熱量都過高。 （示意圖／Pixabay）

針對患者選用的冷凍蔬菜，方慈聲表示這相對是比較好的選擇。她解釋，冷凍蔬菜雖然在殺菌與汆燙過程中會造成維生素B、C流失，但維生素Ｂ可從糙米、燕麥及瘦肉補充，維生素Ｃ則可透過新鮮水果攝取，而冷凍蔬菜仍能提供膳食纖維、維生素Ｅ與β－胡蘿蔔素等營養素。

方慈聲也提醒，購買冷凍蔬菜時應注意包裝是否有破損情形，且食材摸起來必須堅硬如石頭，不要有過大的冰晶，以避免曾經退冰過而影響新鮮度。

