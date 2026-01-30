30歲男血便多年「以為痔瘡」 確診大腸癌4期數月離世

一名30歲男子長期出現糞便帶血症狀卻自認是痔瘡而未就醫，直到左腹部疼痛且血便顏色轉為暗紅才驚覺不對勁。經檢查確診為大腸癌第4期並已轉移至肝臟，儘管積極治療仍在數月後不幸病逝。

一名30歲男子長期出現糞便帶血症狀，卻自認是痔瘡而未就醫，最終診斷出大腸癌。（示意圖／取自pixabay）

肝膽腸胃科醫師吳文傑在《健康好生活》節目中透露，這名患者既不抽菸也不喝酒，更無癌症家族病史，卻因輕忽症狀而錯失治療黃金期。吳文傑表示，該名男子就醫時自述已有3至4年的血便病史，起初只是「黃色大便上帶一點點血」。

男子上網查詢後判斷應該是痔瘡，僅塗抹痔瘡藥膏處理，完全沒有放在心上。吳文傑指出，臨床上最令人遺憾的案例，往往是年紀輕輕卻病情已相當嚴重的患者。儘管男子年輕且無明顯危險因子，吳文傑仍謹慎安排大腸鏡檢查。

吳文傑表示，檢查過程中當腸鏡推進至脾彎位置時出現阻塞，該處腸道管徑僅剩1至2公分，遠低於正常的3至4公分寬度。吳文傑形容當下「好像有一圈不太對勁的東西塞住了」，男子看到影像後心情瞬間沉重。

後續電腦斷層檢查證實癌細胞已擴散至肝臟，病程屬於第4期。吳文傑表示，雖然男子接受治療，但仍在幾個月後離世，令人深感惋惜。醫師強調，大腸癌是國人僅次於肺癌最常見的癌症，早期發現治癒率相當高，但許多人卻因輕忽症狀而延誤就醫。

國健署提醒，大腸癌早期通常沒有明顯症狀，若出現以下8大警訊且持續超過2週，應儘速就醫釐清，包括大便中有血、大便中有黏液、排便習慣改變（如腹瀉與便祕交替出現）、大便變細小、經常性腹瀉或便祕、體重減輕、貧血，以及觸摸到腹部腫塊。醫師呼籲民眾切勿自行判斷症狀，有異狀應立即尋求專業診斷。

