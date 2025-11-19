30歲男診間砍傷輔大名醫診 新北檢8天火速偵結起訴

新北市一名曾姓男子（30歲） 11日下午2時許在輔大醫院診間內，持美工刀砍傷泌尿科名醫江漢聲，當場遭逮送辦後遭羈押新北檢8天後火速偵結起訴，並具體求刑7年。

嫌犯曾男被送往分局時大喊「沒有正義」等口號。（圖／翻攝畫面）

警方調查，曾姓男子（30歲） 11日下午2點許進入假意掛號輔大醫院泌尿科看診，進入診間後突然持預藏的美工刀攻擊醫師江漢聲，口中還大喊「我不是來看診的，我是來殺你的！」江遭砍後逃出診間，保全趕到現場制止由警方逮捕帶回偵訊。

江漢聲右手腕及左腹部輕微刀傷，經輔大醫療團隊即時處置後幸無生命危險；曾男訊後被依殺人未遂、恐嚇罪嫌及違反醫療法等罪嫌移送新北地檢署，他被上銬押上車前情緒激動不斷大喊「沒有正義、沒有和平、違背司法、有錢判生」等口號，複訊後遭法院裁定羈押禁見。

新北地檢署案發後8天今（19）火速偵結，檢方認為曾男不滿江漢聲所涉案件獲無罪宣判，不思依法定程序尋求相關救濟，卻持刀攻擊實現他自認的「正義」行為，不尊重法院確定判決破壞法秩序甚鉅，造成被害人受傷與恐懼，也嚴重破壞醫病信賴關係，依法依法起訴並向法院具體求刑7年有期徒刑。

