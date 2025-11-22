30歲男躲垃圾箱取暖…倒入垃圾車瞬間「尖叫聲驚醒全街」！上半身卡住慘死
英國北安普敦（Northampton）日前發生一起死亡悲劇，一名為了躲避寒冷而躲在垃圾箱的街友，在垃圾箱中入睡期間，連人帶箱被垃圾車收走後、倒入車內，最終慘遭垃圾車嚴重壓傷，送醫多日仍因傷勢嚴重而不治身亡。
根據每日郵報（Daily Mail）等外媒報導，這起死亡事件要回顧到10月31日，現年30歲的街友貝卡（Sajmir Beca）長期露宿街頭，由於事發當日天氣寒冷，貝卡最後選在北安普敦市中心一處工業用的大型垃圾箱內睡覺。廢棄物承包公司「Veolia」的工作人員當天清晨3時許開著垃圾車在威靈頓街（Wellington Street）進行例行收運作業，將該垃圾箱吊起倒入車後方，未料過程中竟傳出尖叫聲，這才發現垃圾箱裡竟有人藏在內。
尖叫聲悽厲得嚇醒附近居民並趕緊報案；垃圾車駕駛察覺異狀後也立即停車，並通報緊急應變單位。救護與警消人員獲報後陸續到場，只見貝卡的上半身暴露在垃圾車後方，四周堆滿大量垃圾袋與血跡，緊急將人送醫搶救。不過，貝卡骨盆與下肢多處遭到強力擠壓，傷勢極度嚴重，經多日搶救後仍不幸於11月6日因多重器官衰竭不治身亡；警方調查後表示，此次死亡並無可疑因素，後續也已提交正式報告給驗屍官。
針對這起悲劇，街友支援慈善組織「Project 16:15」事後證實，貝卡是他們的長期援助對象之一；Veolia公司對此事件也表達深切哀悼：「這起事件造成一條生命的逝去，我們深感悲痛，我們向死者的家屬與親友致上誠摯的慰問。我們的駕駛在現場迅速採取行動，公司也將持續提供援助，並全力配合警方調查。遺憾的是，進入冬季後，躲進垃圾箱取暖的人數會明顯增加，我們將持續與相關單位合作，提高這方面的安全意識。」
