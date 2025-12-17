30歲男通宵打電玩猝死！家屬心碎求償700萬 電競館遭判理由曝

一名30歲男子通宵打遊戲猝死，法官1原因判電競館應負擔20%責任。示意圖／photoac

日前一名30歲金某與好友相約電子競技館通宵打《英雄聯盟》，未料隔天清晨，金某突然在廁所門口暈倒，在場民眾見狀急忙上前幫忙，最終仍猝死；對此家屬認為，該電競館未盡安全保障義務，因此向法院提出訴訟，要求業者賠償人民幣約157萬元（約新台幣700萬元），最終法院認為電競館應負擔20%責任，判賠人民幣31萬餘元（約新台幣140萬元）。

根據《紅星新聞》報導，今年2月13日晚間8點多，金某與李某相約電競館，2人一路打遊戲至晚間10點多，金某突然將消費模式轉為「通宵包夜」方案，直到14日清晨6點多，李某因感疲憊先行離去，金某則選擇留下看一旁陳某遊戲。

到了上午7點多，金某前往洗手間，將近15分鐘後遲遲沒有返回，陳某驚覺有異前往查看，才發現金某趴倒在地；因大聲呼救未得館方工作人員回應，至大廳找人幫忙將金某身體翻正，才發現嘴唇已經發紫、沒有呼吸，雖緊急報警、醫護至現場搶救，仍宣告不治。

事後法醫指出，金某因冠心病急性發作，導致心因性猝死；家屬認為，該電競館違反安全保障義務，向法院提出訴訟，請求判該電競館及負責人杜某連帶賠償157萬餘元（約新台幣700萬元）。

一審法官指出，金某生前就患有高血壓、脂肪肝等疾病，而不規律的生活、通宵熬夜容易引起心腦血管疾病發作，惟金某具有完全民事行為能力，卻未對自身身體健康負責，還選擇留在電競館娛樂、無視身體狀況，應自行承擔主要的過錯責任。

然而根據中國《網路上網服務營業場所管理條例》第二十二條規定，「網路上網服務營業場所每日營業時間限於8時至24時」，該電競館確實違反該條例持續營業，且未盡對消費者自身健康安全的提醒與告誡，同時未及時巡查發現相關異常現象，應承擔次要的過錯責任。

法院認定，金某離世之經濟損失合計為人民幣157萬餘元（約新台幣700萬元），綜合全案案情，由電競館承擔經濟損失中20%賠償責任，即人民幣31萬餘元（約新台幣140萬元），又杜某屬獨資電競館負責人，依法應以其個人財產承擔無限責任。

一審判決後，雙方均提出上訴，法院審理認為，一審判決認定事實清楚，且適用法律明確，因此二審維持原判。



