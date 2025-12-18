30歲男驚見「密密麻麻肺結節」！醫一聽職業秒懂：肺癌風險飆1.5倍

記者蔣季容／台北報導

一名30歲男子因咳嗽就醫，沒想到竟發現肺部長了10多顆肺結節。（示意圖／資料照）

一名30歲男子因咳嗽就醫，沒想到竟發現肺部長了10多顆肺結節。醫師一問之下才知道，原來男子是火車駕駛，長期吸入骯髒空氣。醫師提醒，鐵路工作者罹患肺癌風險為一般人的1.3至1.5倍，記得要定期檢查自己的肺部。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書指出，一名30歲男子肺部竟然長了10多顆肺結節，一問之下才知道患者從事鐵路工作，擔任火車駕駛10年，工作時常常會吸到髒空氣，尤其隧道裡面空氣特別差，近日他有點咳嗽，就醫尋求協助，做了低劑量電腦斷層，發現肺部有密密麻麻的10幾個肺結節。

蘇一峰提到，過去南韓鐵路局及英國鐵路局研究發現，鐵路工作人員肺癌機會為一般人的1.3至1.5倍，他提醒上述這些人記得定期檢查自己的肺部。

澄清醫院中港分院曾在官網表示，肺結節的形成主要和生活習慣、環境暴露有關。高風險族群包括長期吸菸或暴露在二手菸環境、65歲以上高齡者、有肺癌家族史、曾有肺結核或慢性阻塞性肺病或真菌感染、曾接受過胸部放射治療者。此外，常吸入石棉、氡氣、矽塵、空氣污染、廚房油煙等也要留意。若符合以上高風險條件，建議定期健檢與追蹤，才能及早發現異常。

院方說明，大多數肺結節並不會自行消失，但如果結節是感染或發炎引起的良性結節，經過治療後有機會縮小或甚至完全消失。醫師杜承哲提醒，若結節有明顯惡性徵象，比如邊緣不規則、生長迅速，不論大小都應該積極評估手術可能。通常超過1公分的結節，醫師會進一步建議切片或安排手術，雖然肺結節不等於就是肺癌，但絕不能掉以輕心。

