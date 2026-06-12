30歲男「毒駕撞死2行人」自己也送命 桃檢：將扣押財產

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毒蟲張紘愷吸毒後開車上路，造成2名行人遭撞身亡。（圖／報系資料照）

桃園市桃園區昨天（11日）晚間8時許發生一起嚴重車禍，30歲毒蟲張紘愷吸食安非他命後駕車上路，因行駛明顯不穩遭警方盯上，但他直接加速逃逸、沿途闖紅燈，最終衝撞2名停等號誌的行人釀2死，後續他也因傷重不治身亡。對此，桃園地檢署表示，將偕同律師到場協助扣押張男財產，保障被害人權益。

據了解，警方11日晚間8時26分左右，在桃園區春日路發現張紘愷駕駛的白色轎車明顯搖擺不穩，依法示意停車受檢，張紘愷拒檢加速駛離，期間多次闖紅燈、蛇行，最後在經國路敏盛綜合醫院前方失控撞飛等紅燈的侯姓及葉姓男子後，接著撞上路旁電信箱。2名行人當場失去生命跡象，送醫後仍不幸身亡；張紘愷則在4小時的救治後仍喪命。

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針對此案，桃園地檢署表示，張姓男子涉嫌於11日晚間，在桃園市桃園區春日路1051巷口前，駕駛自用小客車失控撞擊行經該處之葉姓、侯姓民眾，致其2人死亡；檢察長張春暉即刻指派主任檢察官陳淑蓉、檢察官杜敏瑜聯繫桃園市政府警察局桃園分局指揮偵辦。

桃園地檢署指出，檢察官杜敏瑜在今日（12日）上午率同法醫先至車禍現場勘驗，再至各醫院相驗死者。張男嗣後送醫急救不治而死亡，但其尿液檢驗呈現安非他命陽性反應，張男所涉罪責桃檢將積極查明。

桃園地檢署說，桃檢亦通報犯保協會桃園分會人員到場關懷家屬，提供家屬慰問金新台幣5000元，並偕同律師到場協助扣押被告財產等法律服務，落實犯罪被害人權益保障。

另外，桃園地檢署提到，桃檢自115年5月26日至6月11日止，已就毒駕案件聲請羈押35人，經法院裁准羈押27人，桃檢將持續聯手警察機關貫徹「毒駕零容忍」政策，凡毒駕案件符合預防性羈押者，本署將均向法院聲請羈押，保障民眾行用路安全。

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