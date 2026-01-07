30歲男「火鍋配酒」吃完踏出店門…下一秒心梗倒地

強烈冷氣團來襲期間，享用熱騰騰的火鍋雖能驅寒，但新光醫院心臟內科醫師陳冠任提醒，離開溫暖環境時若未做好保暖措施，恐因溫差劇烈變化導致血管承受刺激，增加心肌梗塞甚至猝死風險。

強烈冷氣團來襲期間，享用熱騰騰的火鍋雖能驅寒。（示意圖／Pixabay）

陳冠任在《健康晚點名》節目上分享案例，一名30多歲患者在寒流期間吃火鍋又喝酒，身體處於「熱呼呼」狀態下走到戶外，接觸冷空氣的瞬間突感胸悶，隨後便倒地失去呼吸心跳，送醫後確認是心肌梗塞。他指出，從高溫環境進入低溫環境，血管會先擴張再急速收縮，可能引發血管痙攣，誘發心血管意外，吃完鍋後正是最危險的時刻。

廣告 廣告

酒精會使血管擴張，突然進入寒冷環境時血管急遽收縮，便容易引發致命意外。陳冠任強調，劇烈溫差是關鍵之一，因此吃完鍋後一定要做好保暖再離開店面或室內。

酒精會使血管擴張，突然進入寒冷環境時血管急遽收縮，便容易引發致命意外。（示意圖／Pixabay）

心肌梗塞的警訊不僅是胸痛，陳冠任指出，有7至8成的人會出現典型症狀，包括胸悶、胸痛、喘，另有2至3成為非典型症狀，包括腹痛、牙痛、下巴痛、頸部痛、喉嚨痛，以及上背、肩膀痛，疼痛感有時會延伸至手臂。此外，覺得全身麻麻、有點無力感也要留意。

營養功能醫學醫師劉博仁曾發文指出，冬季猝死意外通常發生在「溫差巨大」瞬間。早晨剛從溫暖被窩起身接觸到冷空氣時、從開著暖氣的室內走到室外時、洗澡時脫去衣物或是洗完熱水澡突然接觸冷風時，是3個最危險時刻。血管會在短時間內經歷放鬆與劇烈收縮，極易誘發斑塊剝離與血管破裂。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

55歲陳孝萱鬆口感情現況「把自己過很好」 昔街頭甜吻咖啡店老闆：沒有了

又衝著日相台灣有事說？陸發布航行警告：連2天在渤海軍演

睡不飽、情緒遲鈍恐是大腦發炎警訊！失智風險悄悄上升